Американские спецслужбы опубликовали видео с "летающим объектом", напоминающим фигуру гуманоида. Съемка объекта сделана в нераскрытой для широкой общественности местности.

В пятницу, 22 мая, Пентагон опубликовал очередную порцию материалов, посвященных аномальным событиям. Один из файлов имеет кодировку DOW-UAP-PR059, сообщает Служба распространения визуальной информации министерства обороны США, пишет Фокус.

Обнародованное видео под названием NAG UAP 1 Jun 20, вероятно, получено от инфракрасного датчика на борту военной платформы, работающей в зоне ответственности Центрального командования США в 2020 году.

Пользователь, как отмечается, загрузил видео продолжительностью 04:51 в секретную сеть в июне 2024 года.

На видео датчик обнаруживает и масштабирует некую контрастную зону, при этом данная область постепенно выходит из поля зрения устройства.

Место съемок не раскрывается, однако в сети уже сравнили недавно обнародованную видеозапись с кадрами наблюдения НЛО в Национальном парке Секвойя в 2015 году, которая была обрезана и ускорена в 8 раз.

Утверждается, что обе записи выглядят почти идентично.