Египет построит «искусственную реку», чтобы выращивать пшеницу в пустыне 0 52

Техно
Дата публикации: 21.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.

New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.

Правительство Египта дало старт проекту New Delta, предусматривающему выращивание пшеницы и других культур фактически в пустыне. Об этом сообщила Государственная информационная служба Египта.

Открыл проект президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси во время сбора урожая пшеницы этого года на новых полях к западу от дельты Нила.

New Delta является крупнейшим рекультивационным проектом в истории страны. Его площадь в перспективе составит около 9000 кв. км новых сельскохозяйственных территорий. Там будут выращивать пшеницу и кукурузу – стратегические культуры Египта, а также овощи и экспортно ориентированные культуры – оливки и инжир.

Ас-Сиси сообщил, что в проект уже инвестировано около 800 млрд египетских фунтов ($15,1 млрд). Эти денежные средства направляются на подготовку земель, строительство зернохранилищ, промышленных зон, а также дорог, которые соединят пустынные районы с долиной Нила и морскими портами.

По прогнозам правительства, New Delta создаст более 2 млн рабочих мест. Ключевым элементом проекта является масштабная система водоснабжения, которую называют "искусственной рекой". Вода из дренажных каналов западной части дельты Нила поступает на очистительный комплекс Эль-Хаммам на побережье Средиземного моря, где очищается до 7,5 млн кубометров воды ежедневно. Далее через 170-километровый канал вода попадает в пустынные районы.

Чтобы покрыть запланированную площадь New Delta, построят еще одну, более короткую линию оросительной системы – с дополнительным набором насосных станций.

#сельское хозяйство #экология #трудоустройство #Египет #инфраструктура #пустыня #экономика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
