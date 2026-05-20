Hyundai Motor Group готовится к масштабному внедрению человекоподобных роботов Boston Dynamics Atlas на своих предприятиях. Компания намерена использовать десятки тысяч гуманоидов на заводах Hyundai и Kia, сделав ставку на новый этап промышленной автоматизации.

Hyundai Motor Group собирается массово внедрить человекоподобных роботов Boston Dynamics Atlas на своих заводах. По данным The Korea Times, компания планирует развернуть до 25 тысяч гуманоидных роботов на предприятиях Hyundai и Kia. Планы были озвучены на встрече с инвесторами, организованной JPMorgan Chase.

Hyundai также заявила, что рассчитывает к 2028 году выйти на выпуск до 30 тысяч роботов Atlas ежегодно. Роботов планируют использовать прежде всего на американских заводах Hyundai и Kia, однако конкретные предприятия и сроки полномасштабного развёртывания пока не раскрываются.

Одновременно Hyundai намерена локализовать производство ключевых компонентов для роботов в США. Речь идёт об актуаторах — механизмах, выполняющих роль суставов и «мышц» робота. Компания рассчитывает выпускать более 300 тысяч таких приводов в год.

Фактически Hyundai делает ставку на гуманоидных роботов как на следующий этап автоматизации промышленности. В отличие от обычных промышленных манипуляторов, Atlas способен передвигаться по заводам, работать с инструментами и выполнять задачи, рассчитанные на человека.

По мнению редакции, массовое внедрение гуманоидных роботов может стать одним из крупнейших технологических экспериментов последних лет. Если проект окажется успешным, автомобильная промышленность получит принципиально новую модель производства, где роботы смогут выполнять не только однотипные операции, но и задачи, ранее требовавшие участия человека.