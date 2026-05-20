Всего 2 ложки этого средства — и огурцы не пожелтеют до октября 0 326

Дом и сад
Дата публикации: 20.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Всего 2 ложки этого средства — и огурцы не пожелтеют до октября

Простое удобрение из натурального компонента помогает продлить период плодоношения огурцов.

 

В некоторых случаях огурцы не желтеют до октября и продолжают радовать урожаем.

Благодаря подкормке плоды становятся сладкими и хрустящими. Многие огородники забывают о простом удобрении, предпочитая использовать соду и соль.

Однако сахар ничуть не хуже, а иногда даже лучше. Сладкое любят не только дети, но и растения, особенно огурцы. Сахар дает энергию и помогает растениям дышать.

Сахарная подкормка укрепляет корни огурцов, способствует их лучшему росту и улучшает урожай.

Приготовление подкормки

Удобрение готовится легко и не требует больших затрат. Соотношение компонентов для одного огуречного куста: 2 ст. л. сахара на 1 л воды. Сахар нужно размешать до полного растворения. Полученной сладкой водой поливают растения под куст.

Рецепт подкормки можно варьировать. Вместо сахара некоторые огородники используют глюкозу в таблетках. В этом случае соотношение компонентов составляет: 1 таблетка на 1 л воды.

