Американский мультимиллионер Брайан Джонсон, который прославился одержимостью остановить старение, потратил десятки миллионов долларов на разные методики омоложения. Недавно он опубликовал манифест, куда включил 42 правила здоровой жизни. Многие вам точно известны.

Почему миллионер отказался от радикальных экспериментов

Как пишет NV, Брайан Джонсон долгие годы удерживал статус самого радикального экспериментатора в сфере борьбы со старением. Он заменял обычную еду перетертыми овощными смесями, принимал десятки таблеток ежедневно и даже переливал себе кровь собственного сына. В своей недавней публикации в соцсетях он показал, что переосмыслил ценности: «Вот оно. Все, чему я научился, потратив миллионы на долголетие».

Сон как самое мощное и дешевое лекарство в мире

Свой список советов Джонсон символически начал с пункта под номером ноль, назвав здоровый сон главным фактором долгой жизни. Богач открыл для себя то, о чем годами твердят обычные врачи: организму нужна строгая ночная рутина. Биохакер призывает проводить в постели не менее 8 часов, ложиться спать в одно и то же время (обязательно до полуночи) и выключать все телевизоры и телефоны за час до отдыха. Среди других «открытий» миллионера – совет спать в прохладной комнате и почитать обычную бумажную книгу, если трудно заснуть.

Долой сахар и жареное

В вопросах питания американский миллионер также пришел к классической диетологии. Он призывает полностью отказаться от добавленного сахара, который сейчас есть почти во всех магазинных продуктах, а также забыть о жареной пище. Вместо этого Джонсон советует наполнить рацион простейшими цельными продуктами: свежими овощами, фруктами, бобовыми, ягодами и орехами. Ужин, по мнению миллионера, обязательно должен быть легким и задолго до сна, а после любого приема пищи полезно просто немного прогуляться пешком или сделать несколько приседаний.

Гигиена и повседневный быт: отказ от вредных привычек

Большую часть советов Джонсона составляют элементарные правила бытовой культуры и здравого смысла. В частности, он настоятельно рекомендует разуваться сразу у двери, чаще проветривать комнаты, беречь слух от чрезмерного шума и следить за ровной осанкой. Отдельно Джонсон подчеркивает полный отказ от курения и алкоголя, завершение употребления кофе строго до полудня и тщательную гигиену ротовой полости дважды в день с помощью щетки, нити и скребка для языка.

Психическое здоровье и социальные связи без гаджетов

Современные технологии, по мнению бывшего фаната инноваций, часто вредят продолжительности жизни. Для сохранения нервной системы Джонсон предлагает выключить все уведомления на телефоне и строго ограничить время в социальных сетях. Вместо этого он советует вернуться к живому общению – видеться хотя бы с одним другом раз в неделю. А при сильном стрессе миллионер призывает не хвататься за успокоительные, а просто учиться дышать животом и расслаблять тело. Его главный итоговый вывод: «Делайте меньше… большинство сложных вещей просто не работают». Самое интересное, что человеку, который уже около 20 лет хочет «хакнуть старость», всего 48.

Полный список из 42 рекомендаций

Сон – самое мощное лекарство в мире

Будьте в постели 8 часов

Одинаковое время сна каждую ночь, до полуночи

Не ешьте прямо перед сном

Легкая еда на ужин

Никаких экранов за 1 час до сна

Избегайте добавленного сахара (имейте в виду, он повсюду)

Избегайте всего, что продается в американских магазинах у дома

Избегайте жареной пищи

Разувайтесь у двери

Ешьте цельные продукты, в том числе овощи, фрукты, орехи, бобовые, ягоды

После еды немного гуляйте или делайте приседания без отрыва от пола

Регулярно повышайте частоту сердечных сокращений

Поднимайте тяжести

Ежедневная растяжка

Используйте ирригатор, зубную нить, щетку и скребок для языка утром и вечером

Старайтесь пить воду

Получайте солнечный свет после пробуждения

Защищайте кожу от солнца днем

Стойте прямо

Видьтесь хотя бы с одним другом раз в неделю

Избегайте пластика везде, где это возможно (во всем)

Проветривайте комнаты

При стрессе дышите, учитесь успокаивать свое тело

Посещайте стоматолога

Избегайте длительного сидения

Берегите слух, мир слишком громкий

Алкоголь вреден для вас

Заканчивайте пить кофе до полудня

Избегайте яркого света после захода солнца

При ожирении рассмотрите препараты GLP (препараты, которые изначально создавались для лечения сахарного диабета II типа, но впоследствии стали мировым трендом из-за побочного эффекта – снижения веса).

Спите в холодной комнате

Писать сообщения за рулем опасно

Выключите все уведомления

Ограничьте использование социальных сетей

Ничего не курите

Если вам трудно заснуть, почитайте физическую книгу перед сном

За 1 час до сна соблюдайте спокойную рутину: ванна, чтение, легкая прогулка, музыка

Тело – это часы и оно любит рутину. Имейте ежедневный утренний и вечерний график

Избегайте перелетов на большие расстояния, где это возможно

Сначала маленькие шаги: внедряйте новое постепенно

Делайте меньше… большинство вещей не работают

История Брайана Джонсона показывает, что в поисках долголетия люди нередко пытаются найти сложные и дорогостоящие решения, хотя основа здоровья давно известна. По мнению редакции, главный вывод его многолетнего эксперимента звучит неожиданно просто: полноценный сон, умеренность, движение и стабильный образ жизни зачастую оказываются полезнее самых модных и дорогих «антивозрастных» технологий.