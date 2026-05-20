Выпадение волос, постоянная усталость, апатия и необъяснимый набор веса могут быть связаны не только со стрессом или возрастом, но и с нарушением работы щитовидной железы. Специалисты объяснили, какой анализ помогает первым выявить возможные проблемы с эндокринной системой.

Главный подозреваемый

Главный подозреваемый — щитовидная железа. Этот маленький орган в форме бабочки — настоящий термостат и регулятор скорости всего организма. Она вырабатывает гормоны тироксин (Т4) и трийодтиронин (Т3), которые определяют, насколько быстро будут протекать процессы в каждой вашей клетке — от сжигания калорий до обновления кожи и роста волос, сообщает Doctorpiter.

Когда функция щитовидной железы снижается (состояние называется «гипотиреоз»), весь организм переходит в режим энергосбережения. Представьте, что вы перевели все системы своего дома в режим экономии: отопление на минимум, свет только в одной комнате, движение замедлено. Именно это и происходит внутри вас.

Какой анализ сдать

В лабораториях предлагают десятки вариантов: Т3, Т4, ТТГ, антитела… Как не разориться на чекапе и не сдать лишнего? Ответ однозначен: первым и самым главным анализом должен быть тиреотропный гормон (ТТГ). Почему именно он? ТТГ вырабатывается не самой щитовидной железой, а гипофизом — главной железой в мозге.

Гипофиз работает как умный датчик-регулятор. Он постоянно сканирует уровень гормонов щитовидной железы в крови. Если щитовидка работает плохо и гормонов (Т4 и Т3) мало, гипофиз тут же реагирует: «Срочно поднять производство!» — и выбрасывает в кровь большое количество ТТГ, чтобы подстегнуть железу. ТТГ — это как датчик дыма: он сигнализирует о проблеме еще до того, как вы увидите реальное пламя. Но для комплексной оценки функции щитовидной железы также требуется контроль анализов Т4 свободного и Т3 свободного, концентрация антител к щитовидной железе и УЗИ. Все эти результаты дадут целостную картину и помогут оценить функции эндокринного органа.

Что делать

Проблемы со щитовидной железой сегодня успешно лечатся и компенсируются, но самым важным и верным шагом при подозрении на эндокринные нарушения будет обращение к врачу-эндокринологу. Только специалист сможет сопоставить ваши симптомы с результатами анализов (ТТГ, свободный Т4 и Т3) и назначить правильную тактику. Часто вместе с гормонами необходимо корректировать дефициты железа (ферритин) и витамина D, без которых восстановление будет идти медленно.

Таким образом, если вы заметили у себя эту триаду (выпадение волос, набор веса и апатию), ваш первый шаг должен быть простым и недорогим — сдать анализ крови стартово на ТТГ. Этот показатель может сэкономить вам месяцы хождения по врачам и тысячи рублей на ненужных витаминах для волос и чудо-диетах, потому что он укажет на истинную причину происходящего.

Медики напоминают, что симптомы гипотиреоза часто развиваются постепенно и долго остаются без внимания. Своевременная проверка уровня ТТГ и обращение к эндокринологу помогают быстрее обнаружить нарушения работы щитовидной железы и избежать длительного ухудшения самочувствия.