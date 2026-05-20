Магний играет важную роль в работе мышц, нервной системы, сердца и даже влияет на качество сна. Однако многие люди недополучают этот минерал с пищей. Эксперты рассказали, какие фрукты могут помочь естественным образом повысить уровень магния в организме.

Употребление фруктов – это не только вкусно. Во многих из них содержатся питательные вещества, без которых наш организм не может нормально функционировать. Магний — один из необходимых элементов, который есть во фруктах, пишет The Times Of India.

Почему магний так важен

Как говорится в статье, этот минерал помогает мышцам расслабиться, поддерживает функцию нервов, стабильное сердцебиение и даже играет определенную роль в сне и настроении. Однако многие люди не получают его в достаточном количестве с ежедневным питанием.

По данным Управления пищевых добавок Национального института здравоохранения США, магний участвует в более чем 300 ферментативных реакциях в организме. Низкое потребление этого микроэлемента приводит к усталости, мышечным судорогам и плохому качеству сна.

Орехи и семена считаются продуктами, богатыми магнием. Но и фрукты способны обеспечить значительное количество этого минерала, пишет издание. К тому же они содержат клетчатку, антиоксиданты и большое количество воды.

Шесть фруктов, в которых магния больше, чем многие ожидают

Сушеный инжир

Сушеный инжир редко можно увидеть на столе, но он этого заслуживает. Как говорится в материале, одна чашка продукта содержит примерно 101 мг магния, что делает его одним из самых богатых источников этого минерала среди фруктов.

"Что делает инжир особенно достойным внимания, так это его сбалансированность. Он естественно сладкий, но также содержит клетчатку, калий и кальций. Это сочетание может улучшать пищеварение и помогать организму поддерживать здоровую функцию мышц и нервов", — отметили авторы.

Они пишут, что сушеный инжир может заменить традиционные сладости, при этом добавив пищевую ценность. Впрочем, о умеренности тоже не следует забывать, особенно людям, которые контролируют уровень сахара в крови, ведь этот сухофрукт содержит концентрированные натуральные сахара.

Авокадо

Об авокадо обычно говорят как об источнике полезных жиров, но оно богато еще и магнием: одна чашка нарезанного кубиками фрукта содержит около 43,5 мг этого минерала, отметили в издании.

Авокадо к тому же предотвращает переедание. Оно медленно усваивается, поэтому многие эксперты по питанию рекомендуют его на завтрак или обед.

"Текстура авокадо влияет на то, как люди питаются. Она способствует более медленному приему пищи. Кусочек авокадо, намазанный на тост с лимоном и перцем, часто сытнее, чем ультраобработанные перекусы, которые бездумно съедаются перед экранами", — говорится в статье.

Бананы

Бананы известны содержанием калия, но один средний плод также содержит около 32 мг магния.

"Магний и калий часто взаимодействуют в организме, особенно когда речь идет о функции мышц и балансе гидратации. Это одна из причин, почему бананы остаются популярными среди спортсменов и людей, восстанавливающихся после физического истощения", — пояснило издание.

Кроме того, бананы доступны по цене, легко усваиваются и доступны почти везде.

Ежевика

Одна чашка ежевики содержит около 29 мг магния, а также клетчатку и антиоксиданты, которые поддерживают общее состояние здоровья. Ее насыщенный цвет обусловлен антоцианами — растительными соединениями, обладающими антиоксидантными свойствами, сообщили авторы.

Если свежей ежевики нет под рукой, то можно употреблять замороженную, которая тоже обладает значительной питательной ценностью, отметило издание.

Гуава

Гуава ценна не только благодаря витамину С. Одна чашка этого фрукта также содержит примерно 36,4 мг магния. А еще в ней много клетчатки, антиоксидантов при относительно низкой калорийности.

Этот фрукт дает ощущение сытости, не вызывая чувства тяжести, отмечают авторы статьи.

Папайя

Одна небольшая папайя содержит примерно 33 мг магния, а также пищеварительный фермент папаин, необходимый для здоровья кишечника. Она полезна, когда кто-то испытывает вздутие живота, усталость или легкое недомогание.

"Ее мягкая текстура также позволяет пожилым людям или людям с чувствительным пищеварением регулярно употреблять фрукты без дискомфорта", — заверили в издании.

Как отмечается в статье, современные пищевые привычки кардинально изменились. Еда теперь готовится быстрее, она более обработанная и часто лишена природных минералов. Уровень стресса также выше, и исследования показывают, что хронический стресс может влиять на баланс магния в организме.

В материале подчеркнули: это не означает, что каждому человеку немедленно нужны добавки. Во многих случаях правильный выбор продуктов питания может помочь естественным путем увеличить потребление магния.

Специалисты напоминают, что сбалансированное питание остается одним из лучших способов поддерживать нормальный уровень магния без необходимости постоянно прибегать к добавкам. Фрукты, богатые этим минералом, не только помогают организму получать важные микроэлементы, но и обеспечивают его клетчаткой, антиоксидантами и дополнительной влагой.