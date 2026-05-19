Группа крови может влиять не только на совместимость при переливании, но и на риск развития гипертонии и тромбоза. По словам профессора Ларисы Волковой, определенные генетические особенности способны повышать вероятность проблем с сосудами и сердцем.

Система групп крови АВО была открыта еще в 1901 году, однако ученые до сих пор продолжают узнавать о ней все больше и больше. Правда ли, что генетика влияет на риск гипертонии? И при чем тут подавленные эмоции? Разбираемся с экспертом.

Гипертония — это одно из самых распространенных заболеваний сердца и сосудов. Чаще всего оно возникает из-за неправильного образа жизни. Если на протяжении многих лет человек ест слишком много соленой пищи, которая задерживает воду, мало двигается, курит, не следит за весом и ежедневно нервничает, то это отражается на здоровье. Сосуды перестают расслабляться и находятся в постоянном спазме, а сердце вынуждено качать кровь с большей силой.

Одна из главных опасностей гипертонии — это ее бессимптомное течение. Человек может несколько лет даже не догадываться о том, что у него повышено давление, пока не случится резкий скачок или даже гипертонический криз. В этом случае без помощи врача не обойтись.

«Бляшки сужают сосуды и мешают току крови. Человек ничего не чувствует — тело привыкает к высокому давлению и перестает бить тревогу. Даже при 180/100 мм рт. ст. можно не знать об опасности. А потом бляшка перекрывает сосуд — так случается инфаркт или инсульт», — объясняет Лариса Волкова.

Может ли гипертония передаться по наследству

У каждого человека есть гены, регулирующие тонус сосудов и водно-солевой баланс. Именно они ответственны за риск передачи болезни.

«Если у одного из родителей есть „сломанная“ ДНК, связанная с выработкой белка ангиотензиногена (это вещество заставляет артерии и вены сжиматься), то ребенку достаточно унаследовать всего одну такую копию, чтобы его организм начал производить его в избыточном количестве», — объясняет ученая.

То есть с самого детства сосуды ребенка будут находиться в постоянном напряжении, а почки — удерживать лишнюю жидкость. Все это существенно повышает вероятность гипертонии.

При чем здесь группа крови

Продолжительное изучение ДНК дало ученым понять, что у человека гены гипертонии доминируют по отношению к генам нормального давления. Поэтому неудивительно, что диагностированное заболевание встречается более чем у 30% населения планеты.

Кстати, на генетическую предрасположенность к гипертонии также может влиять группа крови. Исследования показывают, что у обладателей второй, третьей и четвертой группы крови риск гипертонии выше, чем у людей с первой группой.

«Ключевую роль здесь играет фактор Виллебранда — один из главных белков, отвечающих за свертываемость крови. У людей с первой группой его уровень в плазме примерно на 25% ниже, чем у обладателей других групп. Это означает, что кровь у такого человека менее вязкая и не так сильно склонна к образованию тромбов, что естественным образом снижает риски сужения и закупорки сосудов», — отмечает Лариса Волкова.

Люди с первой группой крови также реже страдают от инфекционных заболеваний, так как на их клетках нет антигенов, которые вирусы используют как точки входа. Однако у них чаще встречается язва желудка и другие проблемы с ЖКТ.

Специалисты подчеркивают: группа крови действительно может влиять на некоторые риски для здоровья, однако решающую роль по-прежнему играют образ жизни, питание, физическая активность и регулярный контроль давления. Даже при наследственной предрасположенности своевременная профилактика помогает значительно снизить вероятность развития гипертонии и сосудистых осложнений.