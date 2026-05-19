Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Профессор объяснила, как группа крови влияет на риск гипертонии и тромбов 0 426

Люблю!
Дата публикации: 19.05.2026
Doctorpiter
Изображение к статье: Гипертония и группа крови.

CHATgpt.

Группа крови может влиять не только на совместимость при переливании, но и на риск развития гипертонии и тромбоза. По словам профессора Ларисы Волковой, определенные генетические особенности способны повышать вероятность проблем с сосудами и сердцем.

Система групп крови АВО была открыта еще в 1901 году, однако ученые до сих пор продолжают узнавать о ней все больше и больше. Правда ли, что генетика влияет на риск гипертонии? И при чем тут подавленные эмоции? Разбираемся с экспертом.

Гипертония — это одно из самых распространенных заболеваний сердца и сосудов. Чаще всего оно возникает из-за неправильного образа жизни. Если на протяжении многих лет человек ест слишком много соленой пищи, которая задерживает воду, мало двигается, курит, не следит за весом и ежедневно нервничает, то это отражается на здоровье. Сосуды перестают расслабляться и находятся в постоянном спазме, а сердце вынуждено качать кровь с большей силой.

Одна из главных опасностей гипертонии — это ее бессимптомное течение. Человек может несколько лет даже не догадываться о том, что у него повышено давление, пока не случится резкий скачок или даже гипертонический криз. В этом случае без помощи врача не обойтись.

«Бляшки сужают сосуды и мешают току крови. Человек ничего не чувствует — тело привыкает к высокому давлению и перестает бить тревогу. Даже при 180/100 мм рт. ст. можно не знать об опасности. А потом бляшка перекрывает сосуд — так случается инфаркт или инсульт», — объясняет Лариса Волкова.

Может ли гипертония передаться по наследству

У каждого человека есть гены, регулирующие тонус сосудов и водно-солевой баланс. Именно они ответственны за риск передачи болезни.

«Если у одного из родителей есть „сломанная“ ДНК, связанная с выработкой белка ангиотензиногена (это вещество заставляет артерии и вены сжиматься), то ребенку достаточно унаследовать всего одну такую копию, чтобы его организм начал производить его в избыточном количестве», — объясняет ученая.

То есть с самого детства сосуды ребенка будут находиться в постоянном напряжении, а почки — удерживать лишнюю жидкость. Все это существенно повышает вероятность гипертонии.

При чем здесь группа крови

Продолжительное изучение ДНК дало ученым понять, что у человека гены гипертонии доминируют по отношению к генам нормального давления. Поэтому неудивительно, что диагностированное заболевание встречается более чем у 30% населения планеты.

Кстати, на генетическую предрасположенность к гипертонии также может влиять группа крови. Исследования показывают, что у обладателей второй, третьей и четвертой группы крови риск гипертонии выше, чем у людей с первой группой.

«Ключевую роль здесь играет фактор Виллебранда — один из главных белков, отвечающих за свертываемость крови. У людей с первой группой его уровень в плазме примерно на 25% ниже, чем у обладателей других групп. Это означает, что кровь у такого человека менее вязкая и не так сильно склонна к образованию тромбов, что естественным образом снижает риски сужения и закупорки сосудов», — отмечает Лариса Волкова.

Люди с первой группой крови также реже страдают от инфекционных заболеваний, так как на их клетках нет антигенов, которые вирусы используют как точки входа. Однако у них чаще встречается язва желудка и другие проблемы с ЖКТ.

Специалисты подчеркивают: группа крови действительно может влиять на некоторые риски для здоровья, однако решающую роль по-прежнему играют образ жизни, питание, физическая активность и регулярный контроль давления. Даже при наследственной предрасположенности своевременная профилактика помогает значительно снизить вероятность развития гипертонии и сосудистых осложнений.

×
Читайте нас также:
#медицина #профилактика #генетика #сердце #сосуды #здоровье #гипертония
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
1
1
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Суп с фрикадельками.
Изображение к статье: Иван Ургант трогательно поздравил старшую дочь Нину с 18-летием и показал редкие семейные фото
Изображение к статье: Детские имена, которые были в моде 100 лет назад
Изображение к статье: Вера Брежнева подогрела слухи о помолвке, появившись в Каннах с роскошным кольцом

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Игорь Раев
Наша Латвия
Изображение к статье: Флаги у здания Еврокомиссии
В мире
Изображение к статье: Пара влюбленных.
Люблю!
Изображение к статье: Экзамен
Наша Латвия
Изображение к статье: Дырявая крыша на Центральном вокзале Риги Иконка видео
Наша Латвия
Изображение к статье: От аристократических до смешных: более 100 идей кличек для маленьких собак
Люблю!
Изображение к статье: Игорь Раев
Наша Латвия
Изображение к статье: Флаги у здания Еврокомиссии
В мире
Изображение к статье: Пара влюбленных.
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео