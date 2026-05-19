Данила Козловский и Оксана Акиньшина стали родителями 0 945

Люблю!
Дата публикации: 19.05.2026
womanhit
Изображение к статье: Акиньшина и Козловский.

Данила Козловский сообщил о рождении сына от Оксана Акиньшина. Актер опубликовал трогательные фотографии с возлюбленной и новорожденным малышом, которого назвали Лео Данилович Козловский.

41-летний Данила Козловский сообщил о рождении сына от Оксаны Акиньшиной. Трогательные кадры с актрисой и малышом счастливый отец тоже не забыл опубликовать. Правда, комментарии заблаговременно закрыл, так что поздравления пара получит от родных, друзей и коллег только при личной встрече или в смс-переписках.

«Смысл есть во всем и всегда, но никогда не ощущаешь его так остро, как после рождения ребенка. Спасибо тебе за это чудо, за эти руки, которым можно теперь обхватить небо. 06.05.2026. Наш крохотный львенок, наша безусловная любовь. Как же мы долго тебя ждали. Лео Данилович Козловский. Добро пожаловать в этот мир! Теперь у нас самый ценный подарок на свете, вот только без инструкции по применению. Так что, дальше не спим и изучаем», — пишет переполненный эмоциями Козловский.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

Напомним, слухи о беременности Акиньшиной появились совсем недавно. Все девять месяцев актерам удавалось скрывать от посторонних «интересное положение» Оксаны. Оно и понятно. Слишком много слухов и пересудов ходило вокруг влюбленных. Поговаривали, что именно роман с Акиньшиной стал причиной краха первого брака Данилы, с актрисой Ольгой Зуевой. От нее у Козловского есть дочь Ода-Валентина, и звездный отец в ней души не чает. Только вот видит малышку редко. Вместо с мамой она с рождения живет в США.

Отношения Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной начались в 2020 году во время работы над фильмом «Чернобыль». Козловский выступил режиссёром картины и исполнил в ней главную роль, а Акиньшина сыграла его возлюбленную. Роман между коллегами начался прямо во время съёмок. При этом оба на тот момент были несвободны. Съёмочная группа позже вспоминала, что между актёрами быстро возникла особая близость, заметная окружающим.

У Акиньшиной растут трое детей. Старшему сыну от первого брака, Филиппу, скоро исполнится 17 лет. Сыну Косте от продюсера Арчила Геловани, 13, а дочери Эмми — 9 лет. Все трое давно не живут с матерью. Первенец, по собственному признанию Оксаны, давно находится на попечении ее родителей. У него есть серьезные проблемы со здоровьем, необходим постоянный уход. Ну а двоих младших после развода бывший муж забрал к себе на родину, в Грузию.

Рождение ребенка стало важным событием для пары, отношения которой долгое время оставались в центре внимания СМИ и поклонников. Несмотря на постоянные слухи вокруг личной жизни, Данила Козловский и Оксана Акиньшина предпочитают сохранять семейное счастье вдали от публичных обсуждений.

#родители #Данила Козловский #семейные отношения #дети
Автор - Светлана Тихомирова
Автор - Светлана Тихомирова
Видео