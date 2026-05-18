Помните старый выпуск «Ералаша», где братья пытались объяснить прохожему, что они не двойняшки? «Но вы же братья? Братья. День рождения в один день? В один. Значит, двойняшки». На самом деле, между двойняшками и близнецами есть принципиальная разница.

Итак, в чем же основная разница? В медицинской терминологии используются понятия однояйцевые и разнояйцевые близнецы. Близнецы — это два и более ребенка, которые вместе росли в утробе матери и практически одновременно появились на свет. Двойняшками принято называть разнояйцевых близнецов, а однояйцевых близнецов — просто близнецами.

Вот что их различает:

* Двойняшки могут быть как одного пола, так и разных полов. А вот близнецы всегда только однополые.

* Близнецы всегда идентичны. Их сложно различить внешне, особенно посторонним людям. У них одна и та же группа крови, одинаковые заболевания и полное портретное сходство. Двойняшки выглядят как родные братья и сестры, как если бы они родились у одной мамы, но в разное время.

* Близнецы появляются на свет примерно 1 раз на 4 тысячи родов. Двойняшки — более частое явление, раз на 1000 родов.

* Для зачатия близнецов нужна только одна яйцеклетка, а двойняшек — 2 разные яйцеклетки.

* При зачатии в пробирке шанс родить двойняшек увеличивается. Также вероятность рождения двойни повышается у женщин, длительное время перед зачатием принимающих гормональные контрацептивы.

Близнецы появляются из одной яйцеклетки, для оплодотворения которой нужен только один сперматозоид. Затем она, по неизвестным науке причинам, делится на две части. В результате этого образуются генетические копии. Каждая из клеток будет развиваться в самостоятельный зародыш.

Видимой отличительной чертой уже родившихся малышей является их «похожесть» друг на друга. Близнецы всегда похожи, двойняшки — нет. С медицинской точки зрения, все немного сложнее. В медицине нет понятия «двойняшек» и «близняшек», есть понятия монохориальной и дихориальной двойни. Разница в том, как происходит оплодотворение.

Дихориальная двойня выражается в том, что у каждого эмбриона формируется своя плацента и амниатический мешок, следовательно, каждый из малышей имеет свое место в утробе и питается из своей плаценты. С врачебной точки зрения это является более благополучным для рождения здоровых малышей.

При монохориальной двойне оба эмбриона развиваются в одном зародышевом мешке и всегда имеют общую плаценту, что, в некоторых случаях, затрудняет развитие беременности и возникает ряд осложнений.

Детки из монохориальной двойни зачастую генетически идентичны, одного пола и очень похожи друг на друга, называют их близнецами. Что касается дихориальных двоень, тут малыши могут быть как однополые, так и разнополые, и никак друг на друга не похожи.

Двойняшки же развиваются из двух яйцеклеток, оплодотворенных сперматозоидами. У них даже могут быть разные отцы. Это происходит из-за того, что в редких случаях при овуляции из яичника женщины выходят две яйцеклетки, хотя обычно выходит только одна. По этой причине в семье рождаются разнояйцевые близнецы или двойняшки.

Итак, близнецы — это естественные клоны, у которых идентичная внешность, характер и даже наследственные заболевания. Они не могут быть разных полов. А двойняшки — это братья или сестры или брат с сестрой, которые имеют сходства и отличия, как если бы они родились не одновременно, а в результате разных беременностей от одной матери.

Ученые Вашингтонского университета провели ряд исследований, касающихся продолжительности жизни однояйцевых близнецов. Оказалось, что близнецы-мужчины на шесть процентов живут дольше своих сверстников, а женщины опережают их на целых десять процентов.

Интересно, что другие исследования касались и матерей близнецов. Биологи из университета Юты выяснили, что у женщин, родивших двойню, продолжительность жизни выше практически на восемь процентов, нежели у других, родивших одного или нескольких детей с перерывами.