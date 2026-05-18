Таблетки для посудомоечных машин могут быть полезны даже тем, у кого нет такой техники. Узнайте, как их использовать в быту.

Таблетки для посудомоечных машин представляют собой небольшие брикеты овальной или прямоугольной формы. Они состоят из различных химических веществ, включая моющие и ополаскивающие соли, которые эффективно растворяют жир. Дополнительные компоненты помогают смягчить жесткую воду, дезинфицировать и растворять накипь. Например, фосфаты предотвращают образование разводов от капель воды.

Эти таблетки могут помочь не только в мытье посуды, но и в других домашних делах:

Уберут запах из сливного отверстия

На трубах скапливаются частички еды, жир и грязь. В влажной среде органические остатки начинают гнить, что приводит к появлению неприятного запаха. Одна таблетка для посудомойки поможет избавиться от этого аромата. Положите ее в раковину и медленно налейте сверху горячую воду, пока брикет полностью не растворится. Активные вещества быстро и надолго устранят затхлость и прочистят трубы.

Отстирают кухонные полотенца

Кухонные полотенца часто становятся источником трудновыводимых пятен от жирной еды, соусов, чая или кофе. Однако соли в таблетках могут справиться даже с такими загрязнениями. Для этого нужно растолочь таблетки в порошок, залить теплой водой и замочить полотенца на 2-3 часа. Часть средства можно добавить в барабан стиральной машины.

Удалят налет в чайнике и кружках

Внутри чайников, френч-прессов и кружек часто остается черный налет от напитков, который трудно удалить даже с помощью абразивных средств. Таблетка для посудомойки поможет в этом. Положите ее в емкость, залейте кипятком и дайте постоять полчаса. Тереть не нужно — стойкая грязь отойдет сама. Не забудьте хорошо прополоскать емкость от остатков средства.

Отмоют кухонные шкафчики

Как бы аккуратно вы ни готовили, на кухонных шкафчиках всегда появляются жирные пятна, на которые оседает пыль. Удалить такие загрязнения вручную сложно. Растворите щелочной брикет в литре горячей воды, вымойте дверцы и вытрите насухо. Таблетки также хорошо справляются с грязью на вытяжках и решетках вентиляции.

Удалят нагар со сковороды

При использовании сковородок образуется нагар, который не только выглядит неэстетично, но и может мешать готовке. Растворите несколько таблеток в ведре с водой и положите туда посуду на ночь или дольше. После этого нагар будет легче отмыть.

Очистят микроволновку и духовку

Таблетки могут помочь даже в очистке старых духовок с многолетним жировым налетом. Приготовьте кашицу из щелочи и воды, нанесите средство плотным слоем на загрязненные участки и оставьте на 1-2 часа. Уберите жир влажной губкой, промойте и вытрите насухо. Если загрязнения не сильные, сделайте концентрированный раствор и обработайте духовой шкаф, противни и микроволновку. Промойте все чистой водой и уберите влагу бумажными полотенцами.

Отстирают белые кеды

Белая обувь из ткани быстро теряет привлекательный вид. Вернуть первоначальную белизну поможет одна таблетка для посудомойки. Удалите видимую грязь и пыль с кроссовок, положите их в тазик с щелочным раствором. Через два часа они снова будут как новенькие. Пользуйтесь и не благодарите!