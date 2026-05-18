Среди кандидатур на должность спецпосланника Европы для мирных переговоров об Украине с Россией обсуждаются экс-канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и бывший премьер Италии Марио Драги, сообщает Politico со ссылкой на источники. Энтузиазм и.о. премьер-министра Латвии остался не востребованным.

Касательно Меркель многие в Европе считают, что "её прошлые неудачные попытки посредничества достаточны для дисквалификации".

Стуббу "потребуется широкая поддержка ЕС, а членство Финляндии в НАТО может снизить его привлекательность для Москвы".

При этом Драги "пользуется большим уважением в Европе и воспринимается как фигура, которая не является ни чрезмерно ястребиной, ни симпатизирующей Кремлю".

Также свою кандидатуру предлагала глава евродипломатии Кая Каллас, однако, как пишет издание, "она сама себя исключила из этой роли" своей "жесткой антироссийской позицией".

Как сообщал bb.lv, в феврале занимавшая в то время пост премьер-министра Латвии Эвика Силиня неожиданно заявила, что хочет встретиться с Путиным.

«Да, нам (ЕС) действительно нужен посланник. Вероятно, вопрос в том, кто это будет. И я думаю, что у нас есть много вариантов. Я готова поехать, если это потребуется», – заявила Силиня, но ее энтузиазм никто всерьез не воспринял.

Напомним, Путин предложил назначить Герхарда Шрёдера, но это сразу отвергли в ЕС.