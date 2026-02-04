Baltijas balss logotype
Я готова поехать! Внезапно: премьер Латвии призывает к переговорам с Россией

Политика
Дата публикации: 04.02.2026
Euronews
Изображение к статье: Я готова поехать! Внезапно: премьер Латвии призывает к переговорам с Россией
ФОТО: LETA

Странное, абсолютно нехарактерное для властей Латвии заявление появилось на портале Евроньюс. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня и примкнувший к ней президент Эстонии Алар Карис якобы требуют возобновить контакты с Кремлем.

Портал bb.lv отправил запрос пресс-секретарю Кабинета министров ЛР Мадаре Сакович и ее помощнице Мадаре Апсалоне:

- Является ли правдивой эта информацию на Евроньюс? Г-жа Силиня действительно призывает к переговорам с Россией? Или это кто-то взломал сайт Евроньюс?

Пока Мадары думают, что ответить, приводим краткий пересказ удивительной статьи на портале Евроньюс:

Евросоюз должен назначить специального посланника для возобновления дипломатических каналов с Россией в рамках продолжающихся переговоров о прекращении войны в Украине, заявили в отдельных интервью Euronews премьер-министр Латвии и президент Эстонии.

Эти комментарии отражают стремительный сдвиг в стратегическом мышлении Европы в отношении России после того, как она была отстранена от прямых переговоров в рамках мирных переговоров, возглавляемых Соединенными Штатами.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис заявили, что любое общение с Россией должно осуществляться после консультаций с Украиной, и предложили, чтобы собеседник, которого еще предстоит назначить, был консенсусной фигурой.

"Я думаю, что нам нужно заниматься дипломатией. Всегда нужно разговаривать, но нам нужно изолировать Россию и по-прежнему применять к ней санкции, - сказала Силиня в интервью Euronews в кулуарах саммита правительств мира в Дубае. - Мы должны быть за столом переговоров, потому что украинцы сами начали переговоры. Так почему европейцы не должны вести переговоры?"

Untitled.png

В качестве потенциальных европейских представителей Силиня назвал президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Польши Дональда Туска и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. В отличие от Макрона, Мерц решительно выступает против прямых переговоров.

"Да, нам действительно нужен посланник. Вероятно, вопрос в том, кто это будет. И я думаю, что у нас есть много вариантов, - добавила Силиня. - Я готова поехать, если это потребуется, но я думаю, что европейские лидеры из Германии или Франции, а также Великобритания, которая является членом "Коалиции решительных", должны быть теми, кто находится за столом вместе с американцами, помогая Украине в этих очень жестких переговорах".

Президент Эстонии Карис не стал называть имена, но подчеркнул, что выбранный посланник должен быть представителем крупной европейской страны и пользоваться "авторитетом у обеих сторон".

"Мы тоже должны иметь право голоса, но, как видите, мы немного опоздали. Мы должны были начать это, может быть, не президент Трамп, а Европейский союз, чтобы также начать поиск дипломатических решений, - продолжил он. - Пару лет назад мы были в позиции, что не разговариваем с агрессорами, а теперь переживаем, что нас там нет (за столом)".

Вопрос о том, стоит ли вновь открывать дипломатические каналы с Россией, в значительной степени закрытые с февраля 2022 года, все чаще звучит в последние недели по мере продвижения процесса, возглавляемого США.

Франция, Италия, Австрия, Люксембург и Чехия поддержали идею начать прямые переговоры, чтобы не зависеть от Белого дома, который сегодня является главным собеседником Москвы.

Германия, напротив, ее отвергла, сославшись на "максималистские требования" Путина и продолжающиеся обстрелы украинских городов при минусовой зимней температуре как доказательство того, что Кремлю не хватает "подлинной готовности к переговорам".

В случае с Эстонией президент, занимающий церемониальную должность, похоже, вступает в противоречие с правительством, которое определяет внешнюю политику. В заявлении для Euronews министерство иностранных дел Эстонии предостерегло от возобновления отношений.

"Пока Россия не изменила своих действий и целей в агрессии против Украины, невозможно вести с ней переговоры и не следует предлагать ей выход из изоляции, - заявил представитель эстонского МИДа. - Мы не должны повторять ошибок, которые совершали снова и снова, восстанавливая отношения, когда Россия не меняла курс".

Европейская комиссия, которой приходится идти по тонкой грани между острыми разногласиями, призвала Путина "серьезно" подойти к вопросу о мире, прежде чем приступать к дипломатическим переговорам. Отвечая на вопрос о "технической" работе, о которой объявил Макрон, Комиссия отказалась от комментариев.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрия Песков подтвердил, что Россия и Франция действительно взаимодействуют на рабочем уровне, но никакого "примечательного содержания", по его словам, у этих контактов нет. "Контактов на высшем уровне в настоящий момент нет вовсе, - заявил Песков, комментируя сообщения из Парижа о подготовке на техническом уровне контактов президентов двух стран. - Действительно, на рабочем уровне определенные контакты есть, но чего-то примечательного в этой связи мы заявить пока не можем".

#президент #Украина #Европа #дипломатия #переговоры #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
32
2
2
0
0
0

Оставить комментарий

(26)
  • I
    Inga
    5-го февраля

    А мне очень просто погадать ,из-за человеколюбия,когда девица собралась на запад съехать в будущую личную жизнь, за нее не надо было переживать она не на воссоединение с бывшим ехала,о котором несколькими годами ранее ,прям у неё дома узбекские граждане спрашивали ,в квкую заграницу он уехал с их 8 миллионами денег и ,как он теперь может выглядеть.Они ему оплатили телефонию.его не нашли,она его тоже не нашла.Уехала нормально,по своим делам ,я за нее не волнуюсь.там вообще-то 3 тысячи было ага ,если прибавить ,11 будет.

    0
    3
  • Д
    Добрый
    Inga
    5-го февраля

    Бред сивой кобылы в лунную ночь

    1
    1
  • SP
    Sergeis Pob
    5-го февраля

    Мосты,стотрятся,главное,где,строится?

    0
    2
  • SP
    Sergeis Pob
    5-го февраля

    Погадай,а вы,кто?

    0
    2
  • I
    Inga
    5-го февраля

    в этих делах ,при нато.нато.

    1
    4
  • I
    Inga
    5-го февраля

    в ангар.Это рабочие название(в ангар).цв. флаг без сиреневого, тоже юрисдикция. у ваших есть,дмитриев.. И Воркута,известное тебе.

    1
    4
  • SP
    Sergeis Pob
    4-го февраля

    Так,вот вышла ,только,кто придумает, мне новую Ангару.

    1
    3
  • I
    Inga
    4-го февраля

    Что за коменты ,враждебные ко всему человечеству и живому,может вам их подтереть.Это к редакции,а то у чужестранных граждан диарея из рта.

    2
    4
  • I
    Inga
    4-го февраля

    Во налепили.Могли же сразу написать,что в РФ переговариваться не кому,если только с того света дмитрича не призовете.

    1
    3
  • ТТ
    Тим Тим
    4-го февраля

    Может Вы и готовитесь, но думаю, что РФ вы и на х... не нужны с своими амбициями, а кому продавать углеводороды они и так найдут.

    72
    6
  • Д
    Добрый
    Тим Тим
    4-го февраля

    Можно продать Дагестанской Народной Республике,та Ленинградской Народной Республике и так далее

    1
    17
  • Мп
    Мимо проходил
    Тим Тим
    4-го февраля

    Всё-таки ты Тупой, а не Добрый. Даже погуглить не можешь, куда и сколько того же газа Россия теперь продаёт. Даже если вы на пару с Силиней будете мыть Миллеру пятки языками, газа для Европы уже нет - всё продано.

    10
    2
  • Д
    Добрый
    Тим Тим
    5-го февраля

    Мимо проползающий,ползи дальше,пока на тебя ненароком не наступили.Забыл профессора Преображенского:не читайте советских газет?Продолжение:не читайте рашистских сайтов. Продавать газ можно и себе в убыток,главное-процесс

    1
    2
  • АП
    Алексей Попович
    4-го февраля

    Что-то исхудавшая Эврика на этом фото, но все равно симпотичная женщина. 😎

    12
    29
  • Д
    Дед
    4-го февраля

    Куда поедет? Границы уже заминированы и загорожены, из больниц граждан РФ и Белоруси выгнаны. Она что думает, с ней кто то говорить будет?

    84
    2
  • EB
    Emigrants Berzins
    4-го февраля

    (озабоченно) Дружеские посиделки с бражкой довели Силиню до алкоголизма.

    60
    3
  • VA
    Vairis Arlauskas
    4-го февраля

    Эвика в Москву...звутчит,как анекдот.Но если Латвия прикратит,то ей Нобелевка будит,а не Траампу.В Латвии всигда правилная и прагматичная политика.А может услышали Канаду-если мы не за сталом,то мы в меню.

    24
    3
  • bt
    bory tschist
    4-го февраля

    ... это – наследственная дурость лaт.стрелков – мчаться c переговорами к тем, кто их ("почти") за людей не считает

    8
    41
  • lo gos
    lo gos
    4-го февраля

    Бабки у подъезда тоже спорили, что уладили бы всё за один день, плохо, что их никто не слушает.

    43
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    4-го февраля

    В Москве своих дурочек предостаточно - зачем там еще Силиня?

    72
    6
  • Д
    Добрый
    Мимо проходил
    4-го февраля

    Не только в Москве,но и во всей раше полно дурочек и дурачков.Но как говорится в пословице: Рыба гниёт с головы

    4
    75
  • Мп
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    4-го февраля

    Согласен. На примере Латвии в этом легко убедиться.

    12
    1
  • Д
    Добрый
    Мимо проходил
    4-го февраля

    Раша-наглядный пример

    1
    12
  • Мп
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    4-го февраля

    Да для тебя Россия - не пример, а кувалда. Сильно тебя стукнуло, теперь только и можешь твердить "в России всё плохо - а я по ноздри во французском одеколоне!". А ты принюхайся - это же не одеколон вовсе... :)

    7
    1
  • A
    Aleks
    4-го февраля

    Что то промолчал Нуседа-видимо чуток приутих,помня как убрали потомков любавичечских хасидов Лансбергисов в Литве и Литва будет жить лучше всех,потому что,уверен,она будет дистанцироваться от всех в политическом плане,но сотрудничать в экономическом как Грузия и ликвидирует у себя все НКО Сороса и других эпштейновцев-сионистов...

    36
    5
  • NS
    Nothing Special
    4-го февраля

    О, мать новые методички из Вашингтона ДиСи получила!

    85
    1
Читать все комментарии

Видео