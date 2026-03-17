На родине ананасов вряд ли кто-то подумает о запекании этого фрукта с кисломолочными продуктами. Тем не менее, мы однажды решились на этот эксперимент и убедились, что эти ингредиенты прекрасно дополняют друг друга.

Ингредиенты для 8 порций

3 яйца

3 ст. л. сахара

750 г творога

3 ст. л. манной крупы

цедра 1 лимона

1/4 ч. л. ванильного сахара

200 г консервированных ананасов

1 ст. л. сливочного масла

2 ст. л. изюма

2 ст. л. панировочных сухарей

консервированная вишня для украшения

Приготовление:

Шаг 1

Отделите один желток от яйца. Белок и остальные яйца взбейте с сахаром до образования пены.

Шаг 2

Замочите изюм в кипятке на 10 минут. Затем откиньте его на сито, чтобы стекла лишняя вода. Смешайте творог с манной крупой, измельченной лимонной цедрой, ванильным сахаром и изюмом. Влейте взбитые яйца с сахаром и тщательно перемешайте.

Шаг 3

На дно круглой формы, смазанной сливочным маслом и присыпанной сухарями, выложите дольки ананаса и вишню. Сверху равномерно распределите творожную массу. Взбейте оставшийся желток и смажьте им поверхность запеканки. Выпекайте при температуре 180 °C в течение 40 минут.

Полезный совет

Сочетание экзотических фруктов с молочными продуктами — это деликатная тема. У многих людей организм не воспринимает это сочетание так же, как и молоко с огурцами. Хотя кисломолочные продукты отличаются от обычного молока, будьте внимательны. По нашему опыту, манго и творог прекрасно сочетаются (это подтвердят индийцы, которые традиционно смешивают манго с йогуртом в сладком ласси); творог и бананы также хороши. Однако добавлять киви в запеканку мы настоятельно не рекомендуем, даже для украшения, чтобы избежать возможных проблем.

Источник: gastronom