Академия кинематографических искусств и наук США официально объявила о масштабном пересмотре правил проведения премии «Оскар», который затронет саму суть творческого процесса в Голливуде. Главным и наиболее резонансным изменением стал полный запрет на номинацию и награждение произведений, созданных с использованием искусственного интеллекта в качестве ключевого автора.

Согласно новым протоколам, ни актеры, сгенерированные цифровым способом, ни сценарии, написанные нейросетями без существенного участия человека, не смогут претендовать на золотую статуэтку. Это решение стало ответом на стремительное развитие технологий, которые начали всерьез угрожать традиционным профессиям в индустрии кино и вызывали бурные дискуссии на протяжении последних нескольких лет.

Особое внимание в обновленном регламенте уделено категории «Лучший актер». Академия четко прописала, что под номинацию подпадают исключительно люди. Это ставит точку в спорах о возможности участия в гонке «цифровых двойников» или полностью синтетических персонажей, созданных на основе захвата движений. Хотя технологии омоложения или визуальные эффекты по-прежнему разрешены как вспомогательный инструмент, ядром перформанса должна оставаться игра живого артиста. Аналогичные требования выдвинуты и к драматургам: сценарий, ставший продуктом генерации текста ИИ, не может быть выдвинут на соискание премии, даже если он был отредактирован человеком. Академия подчеркивает, что «Оскар» остается наградой за человеческий гений, эмоции и уникальный жизненный опыт, который невозможно алгоритмизировать.

Причиной столь жестких мер стали затяжные забастовки сценаристов и актеров, парализовавшие Голливуд в недавнем прошлом. Одной из главных претензий профсоюзов было отсутствие правовой защиты от бесконтрольного использования искусственного интеллекта. Решение Академии воспринимается как важный символический жест поддержки творческого сообщества. Помимо технологических ограничений, новые правила коснулись и маркетинговых кампаний. Отныне киностудиям запрещено использовать агрессивные методы продвижения, включающие прямую критику конкурентов или чрезмерное давление на членов жюри через социальные сети. Академия стремится вернуть премии атмосферу честной творческой конкуренции, очистив её от манипулятивных технологий и лоббизма.

Важным дополнением стали уточнения в правилах театрального проката. Чтобы претендовать на главную награду в категории «Лучший фильм», картина должна находиться в прокате не менее одной недели в десяти из пятидесяти крупнейших городов США, что усложняет жизнь стриминговым сервисам. Таким образом, Академия не только защищает человека от машин, но и пытается сохранить традиционную культуру кинотеатрального просмотра. Эти нововведения вступают в силу немедленно и будут определять облик 98-й церемонии вручения наград, которая пройдет в 2026 году. Эксперты уже называют этот шаг «Великой хартией вольностей» для кинематографистов, подтверждающей, что в центре искусства всегда должен оставаться человек, а не программный код.