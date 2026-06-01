Сегодня, в Международный день защиты детей, в кинотеатрах впервые будет показан детский анимационный фильм с аудиоописанием для людей с нарушениями зрения, сообщила LETA представительница студии Syncmer Майрита Яунашане.

Благотворительный проект «Syncmer» реализуется в сотрудничестве с кинотеатром «Forum Cinemas». В кинотеатре будет показан анимационный фильм «Бамсис и остров вулканов», специально адаптированный для слепых детей и семей с детьми-слабовидящими. Фильм «Бамсис и остров вулканов» — это история о дружбе, мужестве и помощи другим, сообщают организаторы проекта.

Аудиоописание помогает людям с нарушениями зрения понимать визуальное содержание фильма, описывая действие, обстановку и другие важные детали между диалогами. Организаторы проекта отмечают, что это позволит детям с нарушениями зрения в полной мере наслаждаться просмотром фильмов в кругу семьи и сверстников.

Представители компании Syncmer подчеркивают, что цель проекта состоит не только в обеспечении доступного кинопоказа, но и в привлечении внимания общественности к важности инклюзивной среды и необходимости сделать культурный контент доступным для всех детей.

«С помощью этого благотворительного проекта мы хотим побудить людей шире задуматься о доступности и создать среду, в которой ни один ребенок не останется без внимания», — говорят представители Syncmer.