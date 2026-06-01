Председатель Парламентской ассамблеи НАТО Маркуш Перестреллу заявил, что ответственность за участившиеся случаи появления боевых беспилотников на территории стран альянса лежит на России. По его словам, такие инциденты стали прямым следствием войны против Украины и требуют усиления обороны восточного фланга НАТО.

НАТО всё жёстче оценивает инциденты с военными беспилотниками, которые в последние месяцы неоднократно фиксировались в странах Балтии и Восточной Европы.

Выступая на весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Вильнюсе, председатель ассамблеи Маркуш Перестреллу заявил, что ответственность за подобные случаи несёт Россия. По его словам, война против Украины сопровождается не только боевыми действиями, но и действиями, которые дестабилизируют ситуацию в странах альянса.

Перестреллу напомнил о недавних инцидентах с беспилотниками в Литве и Румынии.

«Эти инциденты являются прямым следствием агрессивной войны России против Украины», — подчеркнул он.

Глава ассамблеи отметил, что не имеет принципиального значения, были ли нарушения воздушного пространства преднамеренными, стали результатом безответственных военных действий возле границ НАТО или являлись побочным эффектом российской войны против Украины.

По его словам, в любом случае ответственность лежит на Москве.

Что важно знать: за последние месяцы случаи появления беспилотников вблизи или внутри воздушного пространства стран НАТО стали одной из наиболее обсуждаемых тем безопасности на восточном фланге альянса. Особенно активно такие инциденты обсуждаются в странах Балтии, Румынии и Польше.

Перестреллу заявил, что ответ НАТО должен заключаться в дальнейшем укреплении обороны и сдерживания.

По его мнению, союзникам необходимо сохранять единство и уделять особое внимание безопасности восточного фланга.

Выступление прозвучало накануне подготовки к следующему саммиту НАТО, который состоится 7–8 июля в Анкаре. Глава Парламентской ассамблеи выделил четыре ключевых направления работы альянса: увеличение оборонных расходов, усиление европейского вклада в безопасность НАТО, повышение устойчивости обществ к кризисам и продолжение поддержки Украины.

Особое внимание он уделил необходимости превращать политические заявления в реальные оборонные возможности.

«Декларации не защищают территорию. Потенциал не появляется только потому, что лидеры о нём объявляют», — отметил Перестреллу.

На прошлой неделе дополнительную тревогу вызвал инцидент в Румынии, где российский беспилотник врезался в жилой дом в городе Галац недалеко от украинской границы.

Подобные случаи ранее фиксировались также в Литве, Латвии и других странах региона.

На этом фоне НАТО продолжает наращивать внимание к вопросам противовоздушной обороны, обнаружения беспилотников и защите внешних границ альянса.

По словам Перестреллу, союз остаётся единым и готов защищать «каждый дюйм территории» государств-членов НАТО.