В четверг Сейм утвердил новое правительство Андриса Кулбергса. В его составе большинство политиков уже работали министрами. Однако руководство особенно важным в нынешние неспокойные времена Министерством внутренних дел доверено Янису Домбраве из Нацобъединения, у которого такого опыта нет.

Коалиционные партнёры и предшественники на посту советуют ему оставить в стороне громкие высказывания о приезжих в Латвию и других темах, возможно сделанные в порыве юношеского максимализма. Однако свой первый день в кресле министра внутренних дел Янис Домбрава начал с распоряжения всем сотрудникам системы МВД выполнять служебные обязанности и общаться с жителями и коллегами только на латышском языке, сообщает передача TV3 «Nekā personīgi».

Депутат Сейма с дипломом историка стал министром внутренних дел. Предшественники Яниса Домбравы на этом посту отмечают, что в данном министерстве доверие подчинённых необходимо особенно заслужить.

Домбрава был одним из самых громких политиков Нацобъединения в вопросах государственного языка, границы, миграции и влияния России. В Сейме он работал в комиссиях по обороне, иностранным делам, европейским делам, а также в комиссии по гражданству, миграции и общественной интеграции. Некоторое время занимал должности председателя и секретаря одной из самых закрытых структур — Комиссии национальной безопасности. Опыта работы в исполнительной власти у него нет. Теперь же на посту министра Домбрава будет отвечать за работу полиции, погранохраны и Управления по делам гражданства и миграции.

В своих высказываниях Домбрава резко высказывался о русскоязычных, приезжих, сексуальных меньшинствах и компенсациях, выплаченных еврейской общине. Иностранных студентов он называл «жарящими кебабы», а возможность человеку без латышских корней стать латышом сравнивал с кошкой, которая, живя в конюшне, не становится лошадью.

Опасения по поводу Домбравы есть и у нового премьера. Однако он надеется, что министр внутренних дел сумеет это приглушить.

«Лично у меня были опасения. Да, но нужно понимать, что в оппозиции мы работаем вместе, и чтобы работать в оппозиции, нужно быть гораздо ярче и гораздо громче. Но став министром, эти высказывания нужно отбросить, потому что министр не может быть политиком только одной конкретной фракции. Министр должен заботиться обо всей отрасли. Это означает, что политические амбиции нужно частично отложить в сторону и понять, что важно для государства. И я очень надеюсь, что господину Домбраве это удастся. Он ещё не проверял себя на такой должности. Так же и я сам ещё не был проверен в таком посту», — заявил премьер Андрис Кулбергс.