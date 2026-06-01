Искусственный интеллект всё сильнее влияет на информационное пространство, а значительная часть контента в интернете уже создаётся не людьми. Об этом заявил директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс, предупреждая о растущих рисках дезинформации и манипуляций общественным мнением.

Искусственный интеллект, алгоритмы и технологии создания фальшивого контента стремительно меняют то, как люди получают информацию и формируют своё мнение.

Эти вопросы стали одной из центральных тем международной конференции «Riga StratCom Dialogue», которая проходит в Риге и собирает экспертов по безопасности, коммуникациям и информационной политике.

По словам директора Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Яниса Сартса, попытки влиять на общественное мнение существовали всегда, однако сегодня масштабы и инструменты такого воздействия стали значительно мощнее.

«Воздействие на общественное мнение происходит не первый год. Сам факт того, что мы это осознаём, уже является хорошей новостью», — отметил эксперт в интервью передаче "900 секунд" (ТВ3).

Особую тревогу у специалистов вызывает стремительное развитие генеративного искусственного интеллекта. По словам Сартса, всё чаще появляются созданные ИИ виртуальные личности, которые практически невозможно отличить от реальных людей.

«Мы всё чаще видим созданные искусственным интеллектом человеческие личности, когда уже невозможно определить, что это не настоящий человек», — сказал он.

Ещё одна тенденция — стремительный рост объёма контента, который создаётся алгоритмами без участия человека. Ссылаясь на исследования, Сартс отметил, что сегодня от 40% до 50% интернет-контента уже может создаваться не людьми. При этом многие пользователи даже не подозревают, что читают или смотрят материалы, сгенерированные искусственным интеллектом.

На конференции также обсуждаются вопросы информационной безопасности в условиях войны в Украине, кризисных ситуаций и выборов. По мнению эксперта, именно в периоды повышенной общественной напряжённости люди становятся особенно уязвимыми к манипуляциям и дезинформации.

В таких условиях решающее значение приобретают скорость и качество официальной коммуникации.

«Честность и максимально быстрая, точная информация», — так Сартс сформулировал основные принципы эффективного информирования общества во время кризисов.

Особое внимание специалисты уделяют и влиянию искусственного интеллекта на избирательные процессы. Современные технологии позволяют быстро создавать убедительные тексты, изображения и видеоролики, которые могут использоваться для воздействия на общественное мнение.

Эксперты отмечают, что по мере развития технологий способность отличать реальный контент от искусственно созданного будет становиться всё более важным навыком как для отдельных пользователей, так и для общества в целом.