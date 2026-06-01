Законопроект о бюджете штата Нью-Йорк позволит более чем 8 млн его жителей получить чек на компенсацию растущих расходов на коммунальные услуги. Выделить на это $1 млрд предложили губернатор-демократ Кэти Хокул и демократическое большинство в Ассамблее и Сенате штата, в связи с чем инициатива, вероятно, будет принята в ближайшее время, отмечает издание Gothamist.

Чтобы получить чек до $200, налогоплательщик должен был постоянно проживать в Нью-Йорке в 2024 году, гласит текст законопроекта. Подавать заявления для этого не нужно — выплаты придут автоматически.

Их размер зависит от дохода и семейного статуса: супружеские пары с заработком до $150 000 в год получат максимальные $200. Тем, кто зарабатывает от $150 000 до $300 000 в год, положено по $150, а одиночкам и главам семей — по $100.

По данным Департамента налогообложения и финансов штата Нью-Йорк (New York State Department of Taxation and Finance), в 2024 году в штате было обработано почти 11 миллионов налоговых деклараций на $61 млрд. Поэтому на выплату могут рассчитывать свыше 8 миллионов жителей, соответствующих остальным требованиям.

«Мы сделаем все возможное, чтобы защитить людей, их семьи от непомерно высоких тарифов, с которыми мы столкнулись, и потребовать подотчетности от наших коммунальных компаний, которые порой тратят слишком много, а потом перекладывают эти расходы на плечи семей», — заявила губернатор Хокул в четверг об инициативе.

Ее мнение разделяют однопартийцы-демократы — сенатор штата Нью-Йорк Эндрю Гунардес, представляющий Бруклин, заявил, что программа в целом принесет «облегчение» жителям.

«Мы пытаемся хоть как-то помочь налогоплательщикам, которые несут на себе бремя высоких цен на энергоносители, будь то счета за газ, электричество, бензин», — цитирует его Gothamist.

В то же время нашлись и критики данной программы, среди которых Стив Роудс, республиканец из округа Нассау. На дебатах о законопроекте он назвал выплаты «крохами» и заявил, что настоящая проблема с коммунальными платежами заключается в самих налогах и сборах.

«Мы бы предложили по-настоящему действенные меры, отменив налоги, сборы, надбавки и требования, которые мы предъявляем к коммунальным службам и потребителям, которые в конечном итоге оплачивают счета за коммунальные услуги», — подчеркнул республиканец.

Согласно данным аналитического сайта Utility-Rates, усредненный ежемесячный счет в штате за коммунальные услуги, в который входит оплата электроэнергии, водоснабжения, обслуживание канализации и вывоз мусора, составляет $341.46.

Наименьший средний коммунальный платеж был зафиксирован в городе Ниагара-Фолс рядом с Ниагарским водопадом — там он составляет $245.84. Выше всего стоимость в самом городе Нью-Йорк, где жители в среднем в месяц платят $447.12.