В Малайзии вступили в силу новые правила, запрещающие детям младше 16 лет создавать аккаунты в социальных сетях. Теперь крупные интернет-платформы обязаны проверять возраст пользователей и блокировать регистрацию несовершеннолетних.

С 1 июня Малайзия начала применять новые требования к социальным сетям, направленные на ограничение доступа детей к популярным онлайн-платформам. Согласно новым правилам, пользователи младше 16 лет больше не смогут самостоятельно создавать аккаунты в социальных сетях.

Ответственность за соблюдение этих требований возложена на сами платформы. Они должны внедрить системы проверки возраста и не допускать регистрацию несовершеннолетних пользователей.

Новые нормы распространяются на крупнейшие социальные сети и видеоплатформы, включая Facebook, Instagram, TikTok и YouTube, если число их пользователей превышает восемь миллионов человек.

Для компаний, которые не смогут обеспечить выполнение требований, предусмотрены серьёзные санкции. Размер штрафов может достигать двух миллионов евро.

При этом власти предоставили платформам переходный период для внедрения необходимых механизмов проверки возраста.

Родителей детей, которым удастся обойти ограничения, штрафовать не планируется.

В правительстве объясняют, что цель реформы — защитить несовершеннолетних от опасного контента, интернет-травли и алгоритмов, которые могут способствовать чрезмерному использованию социальных сетей.

Что важно знать: Малайзия не является единственной страной, которая пытается ограничить доступ детей к социальным сетям. За последние два года подобные инициативы стали мировым трендом. Ранее аналогичные меры уже приняли или готовят к внедрению такие страны, как Австралия, Бразилия и Индонезия.

Обсуждение возрастных ограничений также продолжается в Великобритания, Франция, Испания, Дания, Таиланд и Южная Корея.

Рост числа подобных инициатив показывает, что многие государства всё активнее пытаются найти баланс между свободным доступом к цифровым технологиям и защитой детей в интернете.

Малайзия стала одной из первых стран, где возрастные ограничения получили столь жёсткое законодательное оформление и обязательны для крупнейших мировых платформ.