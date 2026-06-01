Очереди на границе: в Нарве десятки людей ждут перехода в Россию. В ближайшее время ситуация может осложниться 2 1072

Дата публикации: 01.06.2026
На пограничном переходе между эстонской Нарвой и российским Ивангородом сохраняется очередь. В ближайшие недели ситуация может осложниться из-за сокращения часов работы КПП.

На контрольно-пропускном пункте со стороны эстонского города Нарва сохраняется очередь на переход границы в сторону российского Ивангорода. По состоянию на 21:00 десятки людей ожидают пересечения границы, свидетельствуют данные камер наблюдения.

На кадрах видно, что скопление людей образовалось непосредственно с эстонской стороны. На парковке возле пункта пропуска находится около 50 автомобилей, многие ожидающие стоят в очереди с багажом.

Ранее правительство Эстонии приняло решение с 24 февраля 2026 года на три месяца закрыть ночное движение через автомобильные пограничные пункты Лухамаа и Койдула. Власти объяснили этот шаг снижением числа пересечений границы и необходимостью перераспределения ресурсов.

Кроме того, с 15 июня будет сокращено время работы пешеходного пункта пропуска «Нарва-1». Согласно новому графику, КПП будет открыт с 7:00 до 19:00. Сейчас переход работает до 23:00. Пока новый режим вводится на два месяца.

Пункты пропуска Койдула и Лухамаа уже с февраля работают по графику с 7:00 до 19:00. Действие этого режима продлено до конца августа.

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил, что введенные ранее ограничения доказали свою эффективность. По его словам, оснований для смягчения режима нет, и Эстония, напротив, вынуждена ужесточать контроль на границе.

На фоне сокращения времени работы пограничных пунктов нагрузка на переход в Нарве может увеличиться. Пассажирам, планирующим поездки между Эстонией и Россией, рекомендуется учитывать возможные задержки и заранее закладывать дополнительное время на прохождение границы.

Светлана Тихомирова
