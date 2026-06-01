Как Ким Чен Ын украл и воспроизвел американский HIMARS 0 333

Дата публикации: 01.06.2026
Изображение к статье: В этой установке трудно не опознать знаменитый американский комплекс.

Это был восьмой в этом году запуск, осуществленный Северной Кореей.

Северная Корея заявила, что накануне провела испытания новой легкой многоцелевой ракетной пусковой системы, а также комплекса тактических крылатых ракет. Эти военные испытания, о которых первоначально сообщила южнокорейская армия, проходили под наблюдением Ким Чен Ына, сообщает ЦТАК.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что были зафиксированы пуски «нескольких снарядов» в Желтое море, включая баллистическую ракету малой дальности, запущенную из северокорейского города Чонджу.

По данным ЦТАК, испытание позволило «проанализировать и оценить мощность специальной боеголовки тактической баллистической ракеты, а также надежность управляемого 240-мм артиллерийского снаряда увеличенной дальности, оснащенного сверхточной автономной навигационной системой».

«Эти основные системы вооружения являются ясным свидетельством укрепления нашей военной мощи и демонстрацией большого технического прогресса», — заявил Ким Чен Ын, которого цитирует агентство. «Для операций нашей армии крайне важно обладать такой разрушительной силой, достаточной для того, чтобы сделать любую вражескую силу теоретически неспособной выжить, разве что по счастливой случайности», — добавил он.

ЦТАК публикует фотографию, на которой северокорейский лидер изображен рядом с мобильной пусковой установкой.

В последние недели Северная Корея значительно увеличила число ракетных испытаний. Аналитики считают, что она стремится воспользоваться ослаблением международных норм на фоне войн в Украине и на Ближнем Востоке, чтобы укрепить свой статус ядерной державы. Это был восьмой в этом году запуск, осуществленный Северной Кореей.

Новые пуски произошли на фоне сообщений южнокорейского агентства Yonhap News о возможном визите председателя Китая в Северную Корею на этой неделе со ссылкой на неназванные правительственные источники. Пока ни одна из сторон официально не подтвердила этот визит.

#Ким Чен Ын #Северная Корея #Южная Корея #Китай #политика
