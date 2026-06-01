Американские военные заявили о нанесении ударов по радиолокационным станциям и пунктам управления беспилотниками в Иране. На фоне продолжающегося обострения Кувейт сообщил о перехвате враждебных ракет и дронов, а Тегеран заявил об ответных действиях.

Напряжённость на Ближнем Востоке продолжает расти. В понедельник вооружённые силы США сообщили о нанесении ударов по объектам на территории Ирана, связанным с системой обнаружения воздушных целей и управлением беспилотниками, пише ЛЕТА.

По данным американской стороны, целями стали радиолокационные станции и пункты управления дронами.

Параллельно о новых угрозах в регионе сообщил Кувейт. Власти страны заявили, что утром были приведены в действие системы противовоздушной обороны для перехвата ракет и беспилотников. Официально ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна из сторон.

Однако, как отмечают международные наблюдатели, вероятными организаторами могут быть либо сам Иран, либо связанные с ним шиитские вооружённые группировки, действующие на территории Ирака.

Тем временем Корпус стражей Исламской революции сообщил о собственных последствиях американских ударов. По утверждению иранской стороны, одной из целей стала телекоммуникационная вышка на одном из островов.

Также представители корпуса заявили, что в ответ был нанесён удар по военному объекту, который используется США для проведения операций против Ирана. При этом конкретное местоположение базы раскрыто не было.

Дополнительным эпизодом эскалации стало уничтожение американского беспилотника. По данным Тегерана, в выходные иранские силы сбили разведывательно-ударный беспилотник MQ-1 Predator, который использовался американскими военными.

Обмен ударами между США и Ираном увеличивает риск расширения конфликта далеко за пределы территории двух стран. В последние дни сообщения о ракетных атаках, беспилотниках и работе систем ПВО поступают сразу из нескольких государств региона.

На этом фоне многие страны Персидского залива усиливают меры безопасности и приводят силы противовоздушной обороны в повышенную готовность.

Ситуация остаётся крайне напряжённой, а сообщения о новых ударах и военных действиях продолжают поступать практически ежедневно.

Пока ни Вашингтон, ни Тегеран не демонстрируют готовности к деэскалации, что сохраняет риск дальнейшего расширения конфронтации на Ближнем Востоке.