В Екабпилсе был замечен медведь, который вышел на территорию города. Об этом сообщил председатель Екабпилсской думы Райвис Рагайнис. По его словам, за ситуацией следили сотрудники муниципальной и Государственной полиции. Предпринимались меры, чтобы безопасно вывести животное за пределы населённого пункта.

Для этого использовались в том числе громкоговорители, с помощью которых медведя пытаются направить обратно в лесной массив. Удалось ли выпроводить животное из города, пока не сообщается.

Власти призывают жителей не приближаться к медведю и не пытаться самостоятельно с ним взаимодействовать. Особенно подчёркивается, что не следует преследовать животное ради фотографий или видеозаписей для социальных сетей.

По словам Рагайниса, именно повышенное внимание со стороны людей может осложнить работу служб и помешать животному самостоятельно покинуть город.

Председатель думы отметил, что медведь находился в непривычной для себя среде и, вероятно, был дезориентирован. В такой ситуации поведение дикого зверя становится менее предсказуемым, что создаёт риски как для людей, так и для самого животного.

Что важно знать: в последние годы численность бурых медведей в Латвии постепенно растёт, поэтому сообщения о появлении этих животных возле населённых пунктов фиксируются всё чаще. Однако встречи с медведями непосредственно в городской среде по-прежнему остаются редкостью.

Рагайнис также обратил внимание на то, что агрессивное преследование животного может привести к нежелательным последствиям.

«Позвольте ему самостоятельно уйти из города», — призвал он жителей.

На данный момент информации о пострадавших или каких-либо инцидентах с участием медведя не поступало. Полиция продолжает наблюдать за ситуацией и призывает горожан сохранять спокойствие, избегать района, где замечено животное, и сообщать о его перемещениях ответственным службам.