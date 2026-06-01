Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Медведь забрёл в Екабпилс: жителей предупредили не подходить к животному ради фото и видео 0 163

ЧП и криминал
Дата публикации: 01.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Медведь в Екабпилсе.

Медведь в Екабпилсе.

ФОТО: twitter

В Екабпилсе был замечен медведь, который оказался на территории города.

В Екабпилсе был замечен медведь, который вышел на территорию города. Об этом сообщил председатель Екабпилсской думы Райвис Рагайнис. По его словам, за ситуацией следили сотрудники муниципальной и Государственной полиции. Предпринимались меры, чтобы безопасно вывести животное за пределы населённого пункта.

Для этого использовались в том числе громкоговорители, с помощью которых медведя пытаются направить обратно в лесной массив. Удалось ли выпроводить животное из города, пока не сообщается.

Власти призывают жителей не приближаться к медведю и не пытаться самостоятельно с ним взаимодействовать. Особенно подчёркивается, что не следует преследовать животное ради фотографий или видеозаписей для социальных сетей.

По словам Рагайниса, именно повышенное внимание со стороны людей может осложнить работу служб и помешать животному самостоятельно покинуть город.

Председатель думы отметил, что медведь находился в непривычной для себя среде и, вероятно, был дезориентирован. В такой ситуации поведение дикого зверя становится менее предсказуемым, что создаёт риски как для людей, так и для самого животного.

Что важно знать: в последние годы численность бурых медведей в Латвии постепенно растёт, поэтому сообщения о появлении этих животных возле населённых пунктов фиксируются всё чаще. Однако встречи с медведями непосредственно в городской среде по-прежнему остаются редкостью.

Рагайнис также обратил внимание на то, что агрессивное преследование животного может привести к нежелательным последствиям.

«Позвольте ему самостоятельно уйти из города», — призвал он жителей.

На данный момент информации о пострадавших или каких-либо инцидентах с участием медведя не поступало. Полиция продолжает наблюдать за ситуацией и призывает горожан сохранять спокойствие, избегать района, где замечено животное, и сообщать о его перемещениях ответственным службам.

×
Читайте нас также:
#полиция #животные #Латвия #экология #безопасность #город #социальные сети
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Место убийства администратора
Изображение к статье: полигон ООО "Vidusdaugavas SPAAO"
Изображение к статье: Клинт Иствуд

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Мэрилин Монро в фильме «Джентльмены предпочитают блондинок». Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Эндрю Скотт в роли Мориарти
Культура &
Изображение к статье: Заблудились или были перенаправлены? Что стоит за появлением украинских дронов в странах Балтии
В мире
Изображение к статье: ТЭЦ-2
Политика
Изображение к статье: Ивар Аболиньш
Политика
Изображение к статье: Гора Денали
ЧП и криминал
Изображение к статье: Мэрилин Монро в фильме «Джентльмены предпочитают блондинок». Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Эндрю Скотт в роли Мориарти
Культура &
Изображение к статье: Заблудились или были перенаправлены? Что стоит за появлением украинских дронов в странах Балтии
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео