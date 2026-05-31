Спустя восемь лет после убийства администратора по делам неплатёжеспособности Мартиньша Бункуса его брат Кристапс Бункус заявил о затянувшемся судебном процессе и системных проблемах в ходе уголовного производства, сообщили агентству LETA.

Он отметил, что первые четыре года после убийства ушли на досудебное расследование, а следующие четыре — на судебный процесс, который продолжается до сих пор. Сейчас дело рассматривает Рижский окружной суд в апелляционной инстанции.

По словам Кристапса Бункуса, длительное разбирательство выявило более широкие проблемы системы правосудия, в том числе неравенство между правами потерпевших и обвиняемых. Он считает, что обвиняемые имеют широкие возможности использовать процессуальные права для затягивания дела.

Кристапс Бункус также раскритиковал систему перевода для обвиняемых, не владеющих государственным языком. По его мнению, письменный и устный перевод документов и заседаний затягивает рассмотрение дела, а сроки подачи апелляции начинают отсчитываться только после получения полного перевода приговора.

«Чем дольше продолжается процесс, тем яснее становится: в уголовном процессе гражданам Латвии выгодно забыть или не знать государственный язык, права свидетелей и потерпевших менее важны, чем права обвиняемых, а обвиняемые могут пытаться использовать злоупотребления и недобросовестные методы», — заявил Кристапс Бункус.

Брат погибшего считает, что опыт его семьи за эти восемь лет показывает неспособность государства своевременно обеспечить баланс между защитой прав потерпевших и обвиняемых. По его мнению, речь идёт уже не только о конкретном деле, но и о работе правовой системы в ситуациях, когда обвиняемые располагают значительными финансовыми и влиятельными ресурсами.

«Мы пройдём этот путь до конца — и ради памяти моего брата, и ради общества. Потому что справедливый суд нужен не только нам. Он нужен каждому», — подчеркнул Кристапс Бункус.

Следующее судебное заседание по делу об убийстве Мартиньша Бункуса назначено на 3 июня в 13:00. Планируется рассмотреть ходатайства стороны защиты.

Как сообщалось ранее, суд первой инстанции признал гражданина России Виктора Кривошея виновным в убийстве Мартиньша Бункуса и приговорил его к пожизненному заключению. Предприниматели Александр Бабенко и Михаил Ульман были признаны виновными в заказе убийства и получили по 15 лет лишения свободы.

Всем обвиняемым также назначен трёхлетний пробационный надзор.

Кроме того, суд постановил взыскать с обвиняемых в пользу потерпевших компенсацию морального ущерба на сумму 171 462 евро. Отцу погибшего Ояру Бункусу и братьям Каспару и Кристапсу присуждены компенсации по 43 000 евро каждому, а матери Даце Бункус — 42 462 евро.

Суд сохранил арест на четыре объекта недвижимости Ульмана до выплаты компенсаций, однако отменил арест 97 объектов недвижимости, долей в 14 компаниях и девяти транспортных средств.

У Бабенко суд конфисковал 110 000 евро, связанные с преступлением, а также сохранил арест трёх объектов недвижимости. При этом был снят арест с 66 объектов недвижимости, долей одной компании и 25 транспортных средств.

И прокурор, и обвиняемые обжаловали приговор суда первой инстанции.

Мартиньш Бункус был застрелен утром 30 мая 2018 года, когда ехал на автомобиле мимо Рижского Лесного кладбища. Вскоре после убийства неподалёку нашли сожжённую машину с поддельными номерами.

Ульман и Бабенко обвиняются в подстрекательстве и заказе убийства, а Ульман — также в содействии преступлению. Кривошей обвиняется в непосредственном совершении убийства, а также в незаконном хранении и перевозке оружия и боеприпасов и разглашении данных досудебного следствия.

Организатору убийства обвинение предъявлено не было, поскольку он погиб насильственной смертью. Речь идёт о Геннадии Валягине — осуждённом участнике некогда влиятельной преступной группировки Ивана Харитонова. В марте 2022 года Валягин был застрелен в рижском районе Плявниеки в ходе другой криминальной разборки.

В отношении ещё одного фигуранта — Аркадия Юдина 1970 года рождения — уголовный процесс был прекращён, так как его участие в содействии преступлению не подтвердилось.

В ходе досудебного расследования были установлены обстоятельства преступления и распределение ролей между участниками. Прокуратура считает, что мотивом преступления стала неприязнь к Бункусу из-за его профессиональной деятельности. Он являлся администратором компании SIA «Rego Trade», а Ульман — бывшим членом правления этой фирмы.

Организатору убийства обещали 100 тысяч евро, а исполнителю — 200 тысяч евро. Более 100 тысяч евро исполнителю так и не были выплачены.