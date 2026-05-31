Вслед за сборной Латвии норвежцы обыгрывают канадцев и берут бронзовые медали ЧМ 1 499

Дата публикации: 31.05.2026
BB.LV
Норвежцы начинают и выигрывают.

Норвежцы начинают и выигрывают.

Очередная сенсация на Чемпионате мира по хоккею: сборная Норвегии в дополнительное время обыграла команду Канады.

Матч за бронзовые медали завершился со счётом 3:2 в овертайме в пользу норвежской сборной.

Сборная Норвегии по хоккею впервые в истории выиграла медали чемпионата мира, победив в матче за бронзу команду Канады.

Основное время игры в Цюрихе завершилось со счетом 2:2. Норвежцы вели 2:0 благодаря Матиасу Эмилио Петтерсену (7-я минута) и Стиану Сольбергу (33).

У канадцев Роберт Томас забил на 59-й минуте, а потом за восемь секунд до сирены.

На четвертой минуте овертайма Ноа Стин принес норвежцам победу.

Норвежцы победили канадцев всего в третий раз в истории (ранее им это удавалось в 2000 и 2023 годах).

Капитаном сборной Канады был 19-летний Маклин Селебрини, одним из его ассистентов — Сидни Кросби. Канадцы не попали в призеры в третий раз подряд.

Приходится признать – европейские хоккеисты зарабатывают меньше, чем североамериканские, но играют в хоккей лучше, чем Канада и США. Последняя, напомним, вылетела еще в четвертьфинале.

Сегодня вечером за золото будут биться Швейцария и Финляндия.

#США #хоккей #Финляндия #спорт #чемпионат мира #Канада
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
