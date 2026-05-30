Сборная Франции возглавила рейтинг самых дорогих национальных команд, которые выступят на чемпионате мира по футболу 2026 года. Общая трансферная стоимость французских футболистов оценивается в 1,47 миллиарда евро.

Как сообщает The Touchline, второе место в рейтинге занимает сборная Англии с суммарной стоимостью состава 1,32 миллиарда евро. Замыкает первую тройку действующий чемпион Европы — сборная Испании. Ее игроков оценивают в 1,27 миллиарда евро.

В пятерку самых дорогих команд будущего мундиаля также вошли Германия — 1,01 миллиарда евро — и Португалия — 965 миллионов евро.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Турнир станет первым в истории с участием 48 сборных. Действующим чемпионом мира остается Аргентина, выигравшая чемпионат в Катаре в 2022 году.