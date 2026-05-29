Сборная Латвии по хоккею завершила чемпионат мира в Швейцарии на шестом месте, уступив в четвертьфинале Норвегии со счетом 0:2. Несмотря на разочарование после поражения, главный тренер Харий Витолиньш и защитник Оскар Цибульскис подчеркнули, что команда провела сильный турнир и сделала серьезный шаг вперед.

Шанс на полуфинал был реальным

В четвертьфинальном матче во Фрибурге латвийские хоккеисты нанесли по воротам соперника 34 броска, однако так и не смогли пробить норвежского голкипера Хенрика Хёукеланна. Особенно заметным преимущество сборной Латвии было в третьем периоде, когда по броскам она превзошла соперника со счетом 19:4.

После матча главный тренер Харий Витолиньш не скрывал разочарования.

«У нас было достаточно моментов, чтобы забросить не одну шайбу, но на этот раз мы не забили», — сказал наставник сборной агентству ЛЕТА.

По его словам, команда заслуживала большего.

«У этой команды был характер, жаль, что получилось именно так. Возможно, они заслуживали пройти дальше», — отметил Витолиньш.

Тренер подчеркнул, что игроки сделали все возможное.

«Мы сделали всё возможное, просто в каких-то моментах немного не повезло. Без заброшенных шайб невозможно победить. В то же время ребята боролись до конца — большое спасибо им за это», — добавил он.

Цибульскис: У всей команды большое чувство горечи

Похожими эмоциями после матча поделился и защитник Оскар Цибульскис, признанный лучшим игроком сборной Латвии в четвертьфинале.

«Конечно, хотелось выиграть и этот матч. Соперник был таким, которого мы можем обыграть, но на этот раз им удалось забросить, а у нас шайба не шла в ворота», — сказал хоккеист.

По словам опытного защитника, в раздевалке после игры царило разочарование.

«У всей команды большое чувство горечи, потому что соперник был нам по силам, и мы это знали. Мы старались, но не получилось», — признал Цибульскис.

При этом он считает, что чемпионат в целом получился успешным.

«Думаю, многие вообще не ожидали, что мы выйдем в четвертьфинал, но мы туда вышли. Мне кажется, что мы показывали довольно хороший хоккей, побеждали сильных соперников, но сегодня что-то не получилось», — отметил защитник.

Новые лидеры сборной

Витолиньш отдельно выделил игроков, которые стали лидерами команды на нынешнем чемпионате мира.

Особо тренер отметил капитана Рудольфс Балцерса, назвав его выступление сенсационным. Также наставник похвалил Сандиса Вилманиса, который провел свой первый полноценный турнир в составе национальной сборной, и Дениса Смирнова, сумевшего ярко проявить себя после непростого клубного сезона.

«Думаю, что каждый игрок на этом чемпионате показал себя совершенно с другой стороны, и многие выступали после травм. Считаю, что в целом каждый сделал шаг вперед», — подчеркнул главный тренер.

Лучшими игроками сборной Латвии на турнире были признаны вратарь Кристер Гудлевскис, а также нападающие Рудольф Балцерс и Сандис Вилманис.

Второй лучший результат в истории

Несмотря на болезненное поражение в четвертьфинале, шестое место стало вторым лучшим результатом в истории сборной Латвии на чемпионатах мира.

Более высокого достижения латвийские хоккеисты добивались только в 2023 году, когда впервые завоевали бронзовые медали мирового первенства.

Нынешний турнир показал, что после смены поколений сборная сумела сохранить конкурентоспособность, а появление новых лидеров дает основания с оптимизмом смотреть на следующие крупные международные турниры.