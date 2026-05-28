Международная федерация хоккея аннулировала решение о недопуске россиян к турнирам, заявил министр спорта РФ Дегтярев. Однако решение еще не означает возвращения российских хоккеистов в мировой спорт, сообщает "Немецкая волна" (DW).

Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду (IIHF) аннулировал решение совета организации не допускать сборные команды России к соревнованиям, заявили в четверг, 28 мая, министр спорта РФ Михаил Дегтярев и Федерация хоккея России.

"В решении указано, что представленные IIHF аргументы и отчеты по оценке рисков не содержали достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности", - утверждает Дегтярев. В IIHF эту информацию пока не комментировали.

ФХР: Скорого возвращения сборной РФ в международные турниры ждать не стоит

Отмена решения об отстранении российских хоккеистов от международных соревнований, однако, "не означает моментального возвращения российских сборных в турниры ИИХФ", заявили в российской Федерации хоккея. Окончательное решение о возвращении российских команд будет приниматься на основании регламента IIHF, указали в организации.

Отстранение сборных РФ и Беларуси от международных соревнований

После полномасштабного вторжения РФ в Украину хоккейные команды России и Беларуси, как и спортсмены этих двух стран в большинстве других видов спорта, были отстранены от международных соревнований. Тем не менее со временем некоторые спортивные федерации начали снимать запреты на участие российских и белорусских спортсменов.

Возвращение россиян и белорусов в мировой спорт

Так, в мае 2026 года исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (FIG) снял с российских и белорусских атлетов все ограничения, действовавшие с февраля 2022 года. Решение распространяется на все пять дисциплин, входящих в состав Федерации гимнастики России: спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику.

После этого о снятии ограничений со спортсменов из РФ и Беларуси объявила и пресс-служба Европейского гимнастического союза (European Gymnastics, EG). Как ответили в организации на запрос DW, внеочередное собрание исполкома EG можно запланировать только после завершения чемпионата Европы по художественной гимнастике, который проходит в болгарской Варне с 27 по 31 мая. В нем уже принимают участие спортсменки из РФ и РБ со своей национальной символикой.