Первая ракетка Латвии Алена Остапенко сегодня проведет матч второго круга Открытого чемпионата Франции против польской теннисистки Магды Линетт. Победа может вывести латвийку на потенциальную встречу с Игой Швёнтек.

Соперницей латвийской теннисистки станет полька Магда Линетт.

Матч пройдет на 7-м корте и станет второй игрой дня. Начало встречи ожидается примерно в 13:30 по латвийскому времени, однако расписание может измениться из-за продолжительности предыдущего матча или погодных условий.

Сейчас Остапенко занимает 31-е место в рейтинге WTA и посеяна на турнире под 29-м номером. Линетт находится на 73-й позиции мирового рейтинга.

Для латвийской теннисистки этот матч особенно важен еще и потому, что дальше по сетке потенциально может ждать одна из главных фавориток турнира — третья ракетка мира Ига Швёнтек.

Правда, сначала польке предстоит сыграть с чешской теннисисткой Сарой Бейлек.

Остапенко и Линетт уже встречались ранее. В 2020 году польская теннисистка обыграла латвийку на турнире в Риме, однако в Кубке Федерации в 2018 году сильнее была Остапенко.

В первом круге Roland Garros латвийская теннисистка уверенно победила немку Эллу Зайдель — 6:4, 6:4.

Линетт свой стартовый матч провела значительно тяжелее — почти три часа на корте против чешки Терезы Валентовой.

По ходу нынешнего сезона Остапенко пока не выиграла ни одного турнира, однако именно на грунтовых покрытиях и на больших соревнованиях она традиционно способна показывать свой лучший теннис.

Для латвийских болельщиков Roland Garros остается особенным турниром именно благодаря триумфу Остапенко в 2017 году — одному из крупнейших достижений в истории латвийского спорта. После того титула ей пока ни разу не удавалось пройти в Париже дальше третьего круга.

Сейчас у латвийки есть шанс снова побороться за глубокий проход по сетке, однако матч против Линетт может стать одним из самых неприятных испытаний на старте турнира — польская теннисистка считается очень цепкой и неудобной соперницей.

Открытый чемпионат Франции является вторым турниром серии «Большого шлема» в сезоне и завершится в следующие выходные.