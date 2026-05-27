Анализ крови сможет предсказать болезнь Альцгеймера за десятки лет до болезни 0 27

Дата публикации: 27.05.2026
Изображение к статье: Анализ крови сможет предсказать болезнь Альцгеймера за десятки лет до болезни

Ученые выяснили, что болезнь Альцгеймера можно выявить задолго до появления первых симптомов — еще в 45 лет. Исследование показало, что обычный анализ крови способен определить биомаркеры, связанные с развитием заболевания, что открывает новые возможности для ранней диагностики и профилактики.

Болезнь Альцгеймера в большинстве случаев диагностируют у людей старше 65 лет. Однако ученые уверены: многие симптомы этого состояния можно заметить гораздо раньше, за десятилетия до постановки диагноза. Авторы нового исследования выяснили: некоторые биомаркеры болезни Альцгеймера можно отследить еще в 45 лет.

Ученые проверили данные как раз последнего обследования. Их в первую очередь интересовал белок pTau181 (фосфорилированный тау-белок в позиции 181). Это один из главных и наиболее изученных биомаркеров в крови, указывающий на развитие болезни Альцгеймера.

Ученые хотели проверить, возможно ли отследить накопление токсичного белка по анализам людей в возрасте 45 лет. Оказалось, что уже в среднем возрасте этот признак можно диагностировать по плазме крови. Кроме того, есть еще один маркер, который помогает определить болезнь, до того как проявятся заметные симптомы: аномально высокий уровень p-tau217 (фосфорилированного тау-белка 217). Причем определить его тоже можно с помощью простого анализа плазмы крови.

Это очень важная информация. Лекарства от Альцгеймера могут замедлить прогрессирование болезни, но не могут восстановить уже утраченные когнитивные функции. Чем раньше пациент начал принимать препараты, тем лучше сработает лечение. Поэтому ранняя диагностика поможет улучшить прогноз для людей с Альцгеймером. Кроме того, определить высокий уровень токсичных белков можно с помощью менее инвазивного и довольно недорогого анализа. Это позволит людям с повышенным риском раньше узнать об угрозе и больше внимания уделить профилактике, пишет издание New York Post.

Ученые подчеркивают: чем раньше удается обнаружить признаки болезни Альцгеймера, тем больше шансов замедлить ее развитие и сохранить качество жизни пациента. Новый анализ крови может сделать раннюю диагностику более доступной, быстрой и менее травматичной, а также поможет людям заранее обратить внимание на профилактику, здоровье сосудов и работу мозга.

Автор - Светлана Тихомирова
