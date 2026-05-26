Споры о том, чья дружба крепче — мужская или женская, — давно стали популярным мифом. Однако психологи считают, что сравнивать их напрямую бессмысленно, потому что мужчины и женщины чаще строят дружеские отношения по совершенно разным принципам.

Дружба между мужчинами обычно выглядит иначе, чем между женщинами. И дело не только в характере или темпераменте — исследования показывают, что различия лежат глубже: в том, как формируется близость, как поддерживается контакт и что вообще считается «дружбой».

Вот несколько наблюдений, которые помогают это понять, пишет Psychology Today.

Мужская дружба чаще строится на делах, а не на эмоциях

Мужчины чаще выбирают друзей по принципу «чем мы занимаемся вместе», а не «что мы чувствуем друг к другу». Отсюда — знакомые форматы: друзья по спорту, по работе, по хобби. Общение часто привязано к конкретной активности: поиграть, встретиться, что-то обсудить по делу.

У женщин, наоборот, дружба чаще строится вокруг эмоциональной связи. Важно не только что вы делаете вместе, но и как вы друг друга чувствуете, насколько есть близость, поддержка, понимание. Поэтому женская дружба реже выглядит как «по интересам» и чаще — как глубокий личный контакт.

Мужчины реже поддерживают регулярную связь

Женщины, как правило, вкладываются в поддержание дружбы: пишут, звонят, делятся новостями, поддерживают контакт даже на расстоянии. Это воспринимается как естественная часть отношений.

Мужчины же могут практически не общаться месяцами или даже годами — и при этом считать, что дружба никуда не делась. Более того, исследования показывают довольно неожиданные вещи. Например, в одном из них мужчин среднего возраста попросили назвать своих «очень близких друзей». Когда исследователи попытались связаться с этими людьми, в некоторых случаях выяснилось, что «близкий друг» уже умер — и сам мужчина об этом даже не знал.

Это не обязательно говорит о безразличии, скорее о другой модели: связь воспринимается как существующая сама по себе, без регулярного подтверждения.

Мужчины избегают излишней эмоциональной близости

Современные исследования показывают, что многие мужчины сознательно или бессознательно избегают слишком близкой эмоциональной вовлечённости в дружбе с другими мужчинами. Причина — не только в привычке, но и в социальных установках.

Например, гетеросексуальные мужчины могут опасаться, что слишком тесная эмоциональная связь будет воспринята окружающими как намёк на романтический интерес. Даже если внутри есть потребность в близости, внешний контекст и страх оценки мешают её проявлять. В результате формируется своеобразное табу на глубину — близость вроде бы нужна, но её стараются не показывать.

Мужчинам сложнее давать эмоциональную поддержку

Из-за того, что в мужской дружбе меньше практики открытых разговоров о чувствах, мужчины часто менее уверены в том, как поддерживать друг друга в сложные моменты. Там, где у женщин естественно работает модель «поговорить, выслушать, посочувствовать», у мужчин это может вызывать затруднение.

Это не врождённое качество, а навык. Просто у мужчин historically меньше опыта в его развитии. Поэтому поддержка чаще выражается через действия, а не через слова: помочь делом, отвлечь, предложить решение — вместо того чтобы просто быть рядом в эмоции.

Жизнь и роли оставляют меньше пространства для дружбы

Традиционные социальные роли, в которых мужчина — основной добытчик, тоже играют свою роль. Работа, ответственность, нагрузка — всё это часто сокращает время и энергию, которые можно вложить в дружбу.

В результате дружеские связи отходят на второй план и поддерживаются по остаточному принципу.

Но есть и сильная сторона

При всех этих особенностях у мужской дружбы есть важное преимущество — она часто менее хрупкая. Мужчины, как правило, легче переживают конфликты и быстрее возвращаются к общению, не застревая в обидах.

Кроме того, важной частью мужского общения часто становится юмор — в том числе и довольно жёсткий, с подколами и самоиронией. При этом такие шутки не разрушают связь, а наоборот, могут её укреплять. В более эмоционально чувствительной женской дружбе такой формат чаще воспринимается болезненнее.

Главное различие

Если упростить, то женская дружба чаще строится вокруг близости, а мужская — вокруг совместности. И ни одна из этих моделей не «лучше» или «хуже» — они просто по-разному устроены.

Но понимание этих различий помогает меньше ожидать от другого того, что ему не свойственно, и лучше видеть ценность в том, как именно люди умеют быть рядом.

