Саммит соберет до 2000 участников из стран НАТО и государств-партнеров, включая политических лидеров международной коалиции дронов и ведущих экспертов отрасли.

В программе форума — панельные дискуссии, деловые встречи, мастер-классы по дронам и масштабная выставка технологий.

При этом уже сегодня, во вторник на военном полигоне Sēlija, как сообщается, в условиях, приближенных к реальным, должны были быть представлены и протестированы новейшие технологии дронов и систем противодействия беспилотникам.

По мнению редакции bb.lv, на фоне недавних инциндентов с дронами в Латвии - организация такого форума подчеркивает его необходимость и мы искренне надеемся, что Национальные Вооруженные Силы Латвии, наконец, приобретут на нем необходимые навыки. И любимый город, и страна смогут снова спать спокойно!

