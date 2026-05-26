В полночь 18 мая полицейские рассматривали видео с камер, установленных по всей Риге. Их внимание привлекла подвыпившая группа людей, собравшаяся рядом с со стареньким автомобилем BMW в Вецмилгрависе.

Спустя некоторое время автомобиль поехал, и на перехват ему рванул полицейский экипаж.

Женщина-водитель пыталась уйти от погони, но от рижских полицейских так просто не скроешься. Поняв тщетность своих намерений, дама бросила авто и убежала в ночь.

Однако бежала она не долго – ее быстро догнали мужчина в погонах и повалили на холодную землю Вецмилгрависе.

И в этой безнадежной ситуации хулиганка не сдалась. Она попыталась отпугнуть полицейских слезоточивым газом, однако что-то перепутала и обрызгала себя.

В итоге муниципалам пришлось вызвать не только старших товарищей из Госполиции, но и бригаду «скорой помощи». Первые оказали юридическую помощь, вторые – медицинскую.