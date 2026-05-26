Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Риге полицейских травили газом. Но они не отравились 1 378

ЧП и криминал
Дата публикации: 26.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ночью в узких улочках Риги...

Ночью в узких улочках Риги...

В полночь 18 мая полицейские рассматривали видео с камер, установленных по всей Риге. Их внимание привлекла подвыпившая группа людей, собравшаяся рядом с со стареньким автомобилем BMW в Вецмилгрависе.

Спустя некоторое время автомобиль поехал, и на перехват ему рванул полицейский экипаж.

Женщина-водитель пыталась уйти от погони, но от рижских полицейских так просто не скроешься. Поняв тщетность своих намерений, дама бросила авто и убежала в ночь.

Однако бежала она не долго – ее быстро догнали мужчина в погонах и повалили на холодную землю Вецмилгрависе.

И в этой безнадежной ситуации хулиганка не сдалась. Она попыталась отпугнуть полицейских слезоточивым газом, однако что-то перепутала и обрызгала себя.

В итоге муниципалам пришлось вызвать не только старших товарищей из Госполиции, но и бригаду «скорой помощи». Первые оказали юридическую помощь, вторые – медицинскую.

×
Читайте нас также:
#происшествие #Рига #полиция #газ #хулиганство #скорая помощь #арест
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
2
0
0
0
1
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Попавший в ДТП мотоцикл
Изображение к статье: Мигранты в латвийском лесу
Изображение к статье: Погибший Микс
Изображение к статье: Машина, сбившая людей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Выставка дронов
Политика
1
Изображение к статье: Бомбоубежище в Киеве. Такое поставят в Риге?
Наша Латвия
3
Изображение к статье: Врачи назвали лучшее время для ужина — и это не 18:00
Люблю!
Изображение к статье: Кандидат в премьеры Андрис Кулбергс
Политика
1
Изображение к статье: Мед
Бизнес
1
Изображение к статье: Эвика Силиня
Наша Латвия
4
Изображение к статье: Выставка дронов
Политика
1
Изображение к статье: Бомбоубежище в Киеве. Такое поставят в Риге?
Наша Латвия
3
Изображение к статье: Врачи назвали лучшее время для ужина — и это не 18:00
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео