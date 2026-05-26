Какие животные пережили падение астероида, уничтожившего динозавров: любопытный список без тараканов

Дата публикации: 26.05.2026
Около 66 миллионов лет назад падение гигантского астероида вызвало глобальную катастрофу: перегретая атмосфера, цунами, лесные пожары и кислотные дожди уничтожили 75% видов, включая динозавров.

Но птицы, черепахи и млекопитающие смогли выжить. Главными факторами спасения, вероятно, стали малый размер тел, способность прятаться в норах и в воде, и неприхотливость в еде. Но есть еще кое-что.

Грибки как регулятор эволюции

Ученые до сих пор ищут ответ на вопрос, почему именно млекопитающие стали доминировать на планете после катастрофы. Возможно, важнейшим фактором для их процветания стала устойчивость к грибкам. После массового вымирания наступила кратковременная эпоха грибов, разлагавших биомассу. Млекопитающие перенесли этот период легче рептилий, что помогло им занять пустующие экологические ниши.

После падения астероида ключевую роль в выживании сыграли габариты животных. Крупные хищники и травоядные были обречены: они не могли укрыться от катаклизмов и нуждались в огромном количестве пищи в условиях ее острого дефицита. На суше преуспели мелкие существа, не превышавшие размером барсука. Они легко находили убежища и выживали при малых ресурсах.

В воде выживанию способствовали океанические глубины и пресноводные экосистемы, которые пострадали меньше наземных. Пернатые предки современных птиц спаслись благодаря сильным крыльям, позволявшим улетать от опасности, а их птенцы быстро взрослели. Наземная фауна измельчала: крупнейшие выжившие на суше были размером с домашнюю кошку, а в воде — акула.

Палеонтолог Кеннет Лаковара отметил важную закономерность: «Довольно ясно, что вам нужно было быть маленьким и уметь зарываться в норы, чтобы пройти через это событие». Выстояли виды, чье потомство росло быстро, снижая нагрузку на родителей.

Секрет выживания — неприхотливость и всеядность

Другим важнейшим фактором спасения стал рацион питания. Скрывшееся на десятилетие солнце погубило фотосинтезирующие растения и планктон, из-за чего вымерли многие травоядные. Удачливее оказались те, кто питался падалью, семенами или насекомыми — эти ресурсы не зависели от солнечного света напрямую.

Важнейшим ресурсом стал детрит — это мертвый органический материал, который оседает на дне водоемов или скапливается на поверхности почвы. Он состоит из остатков растений, водорослей и животных. Этот органический «мусор» постоянно измельчается физически (водой, ветром) и заселяется мириадами бактерий и грибков, которые им питаются. В результате получается питательная масса.

Птицы и предки приматов выжили благодаря всеядности и доступности семян. Некоторым повезло с добычей: водные черепахи выжили, поедая моллюсков, питавшихся детритом. Ученые до сих пор сталкиваются с загадками той эпохи.

Например, до конца непонятно, почему некоторые виды двустворчатых моллюсков выжили вопреки зависимости от солнца, или как в Аргентине уцелел сухопутный крокодил весом в 300 килограммов. Возможно, в Южном полушарии последствия удара были мягче. Тем не менее, именно стойкость выживших млекопитающих открыла новую главу в истории Земли, которая привела в конечном счете к появлению человечества.

#птицы #грибы #динозавры #палеонтология #биология
Автор - Андрей Хазов
Автор: Андрей Хазов
