27 мая 2026 года вспоминают святого мученика Исидора Хоисского. В народе святого назвали Сидором. Он имел прозвище Бокогрей, потому что к этому моменту наступало тепло. А еще Огуречник — так как было принято высаживать огурцы.

О чем вспоминают в Церкви 27 мая 2026 года

Исидор родился в Александрии в III веке и жил на острове Хиосе. Он был христианином, был целомудренен и вел трезвую жизнь.

Когда к власти пришел римский император Декий, он в первый же день приказал переписать всех своих подданных, способных служить в его войсках. Тогда Исидора, который был крепким и рослым парнем, взяли в полк под командованием военачальника Нумерия.

Следующий указ императора требовал, чтобы все воины поклонялись язычески идолам, а те, кто не подчинился приказу, обрекался на смерть. И тогда сотник, в подчинении которого был Исидор, донес на него.

Его схватили, отправили на допрос, и там он бестрепетно стал исповедовать свою веру, отказавшись от поклонения идолам, сказав, что повинуется только воле вечного Бога. Тогда его начали мучить, а потом и вовсе отрубили язык, чтобы тот перестал славить Бога. В тот же момент дара речи лишился Нумерий. Тогда он жестами приказал отрубить Исидору голову. Тело его тайно предал погребению его друг тайный христианин Аммоний, которого позже также убили за веру. Позже мощи Исидора перенесли в Константинополь и положили в храме святой Ирины.

Смысл праздника

Молодой и здоровый человек отдал свою жизнь за веру свою. Это пример для каждого верующего.

Что можно делать 27 мая 2026 года

Этот день отлично подходит для работ на огороде. Принято сажать огурцы. Прекрасный день, чтобы сажать кустарники.

Что нельзя делать 27 мая 2026 года

Нельзя возвращаться домой с середины пути. Нельзя обсуждать ни с кем финансовые вопросы. Очень плохо с утра и до вечера быть в одной одежде, желательно переодеться. Нельзя отказывать в помощи.

