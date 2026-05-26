На дороге под Приекуле из-под гравия выдавило бревна — капитальный ремонт пока не планируется

Наша Латвия
Дата публикации: 26.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дорога под Приекуле
ФОТО: скриншот видео TV3

Жители Южно-Курземского края жалуются на состояние региональной дороги P114, где помимо ям и грязи на поверхность начали выходить старые бревна. В Latvijas Valsts ceļi признают плохое состояние дороги, однако считают участок недостаточно приоритетным для серьезного ремонта.

Региональная дорога P114 в окрестностях Приекуле стала одной из главных проблем для местных жителей. На отдельных участках из нижних слоев гравийного покрытия наружу выдавило бревна, а сама дорога покрыта ямами, просадками и так называемой «стиральной доской».

Съемочная группа передачи Bez Tabu (ТВ3) встретилась с местным жителем Андрисом неподалеку от поселка Кроте в Южно-Курземском крае. По его словам, дорога давно находится в плохом состоянии, а после дождей ситуация становится еще хуже — появляется грязь и глубокие неровности.

Особое внимание привлекли бревна, которые местами буквально выступают из дорожного покрытия.

Ассоциированный профессор факультета строительства и машиностроения Рижского технического университета Виктор Харитонов считает, что такие конструкции могли использоваться как временное укрепление основания дороги. Однако, по его словам, это не означает, что они должны оставаться на поверхности спустя годы.

Эксперт предупреждает, что подобное состояние дороги может создавать серьезные риски для безопасности движения — особенно для мотоциклистов, велосипедистов и автомобилей на более высокой скорости.

В Южно-Курземском самоуправлении признают, что проблема известна давно, однако напоминают: дорога является государственной, а не муниципальной.

Исполнительный директор самоуправления Эдгар Бертрамс сообщил, что у местных властей нет полномочий обслуживать такие дороги самостоятельно.

В Latvijas Valsts ceļi при этом придерживаются более спокойной оценки ситуации. В компании заявили, что бревна, вероятнее всего, когда-то использовались для укрепления основания дороги, а уже в июне планируется устранение просадок с помощью нового гравийного покрытия и удаление выступающих элементов. При этом LVC не считает, что сейчас бревна создают непосредственную угрозу безопасности движения.

Государственное предприятие также подчеркивает, что интенсивность движения на этом участке остается низкой — менее 300 автомобилей в сутки. Именно поэтому дорога пока не попадает в число приоритетных объектов для капитального ремонта.

Для местных жителей это означает, что серьезного восстановления дороги в ближайшее время ждать не приходится.

История дороги P114 вновь показывает проблему многих региональных дорог Латвии: даже при очевидном износе и жалобах жителей капитальные работы часто откладываются из-за низкой интенсивности движения и ограниченного финансирования.

#инфраструктура #ремонт дорог
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
