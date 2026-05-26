Бум первоначального накопления, эпоха «купи-продай» остались для ЛР в безвозвратном прошлом. Транснациональные маркетплейсы, позволяющие потребителю отовариваться в телефончике, не сходя с дивана, уничтожают традиционную розницу.

В надежде спасти хоть что-то, власти обращаются к нетривиальным методам.

Вернемся к цветочным лоткам

Кабинет Министров под началом нашего «Илона Маска» – наследственного автоторговца Андриса Кулбергса еще формируется, и видное место в нем наверняка займет нынешний и.о. министра экономики Викторс Валайнис (Союз «зеленых» и крестьян). Неизвестно, сохранит ли он нынешнюю позицию, подразумевающую контроль над торговой сферой, но на днях совещание государственных секретарей опять рассматривало План действий по поддержки торговой отрасли.

Им и карты в руки: как известно, политические фигуры приходят и уходят – а профессиональные чиновники остаются.

Между тем, волноваться действительно есть о чем: только за три года, с 2021, реальный оборот в торговле Латвии уменьшился на 7%, тогда как номинальный, благодаря инфляции, повысился почти на 27%.

По данным Центрального статистического управления, с 2020 по 2024 г. на 11% сократилось количество мест розничной торговли продуктами питания. При этом 88% общего количества данных предприятий по-прежнему составляют малые, с числом работников до 10, работающие в небольших городках и сельской местности республики.

В 2024 году 51,1% торговых предприятий Латвии в регионах работали с убытками. По данным LURSOFT, на 2025 год каждый четвертый провинциальный торговец имел налоговые задолженности.

Министерство экономики видит выход в электронной системе разрешений для торговцев, желающих участвовать в ярмарках и выставлять товар на улице. Делать это, впрочем, предполагается, «акцентируя приоритет на отечественной сельскохозяйственной продукции, а также дикорастущих ягодах, грибах и цветах». Таким образом, могут появиться «новые формы коммерческой деятельности и инновации, которые существенно меняют практику предпринимательской деятельности».

Действительно, ведь именно на цветочках полвека назад начали копить свои состояния будущие латвийские олигархи!

До 250 тысяч евро в год – без кассового аппарата

Такую норму нетто-оборота, позволяющего трудиться малому бизнесу, предлагает рассмотреть Министерство экономики. Вот это уже серьезная заявка.

«Еще один способ обеспечить доступ к продовольствию для жителей малонаселенных районов — это автолавки. Необходимо оценить возможность предоставления налоговых или таможенных льгот автолавкам, продающим товары повседневного спроса в малонаселенных районах (например, снижение дорожного налога, виньетки и т. д.), одновременно предусматривая, при необходимости, отдельные условия торговли».