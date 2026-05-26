Орнитологи обнаружили признаки демократии у галок

В мире животных
Дата публикации: 26.05.2026
Галки, представители семейства врановых, известны своим высоким интеллектом и способностью к запоминанию, особенно в контексте мести.

 

Британские биологи ранее подтвердили, что эти птицы способны распознавать людей, связывая их с положительными и отрицательными поступками. Кроме того, галки умеют выявлять воровские наклонности среди своих сородичей-конкурентов.

Недавние исследования показали, что галки обладают способностью «голосовать» для принятия коллективных решений. Вся стая покидала место гнездования только тогда, когда их крики достигали максимальной громкости. Это исследование было опубликовано в журнале Current Biology.

Орнитологи проанализировали аудио- и видеозаписи с мест гнездования галок и выяснили, что стая покидала локацию только при максимальной громкости их криков. При этом, если громкость галочьего гама усиливалась с помощью аудиозаписи, птицы также немедленно покидали стоянку.

В будущем орнитологи планируют изучить, как световое и шумовое загрязнение влияют на «демократическое» поведение этих птиц.

