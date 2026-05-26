Яйцо-пашот — это популярное блюдо, которое часто подают в ресторанах.
Приготовить его в домашних условиях может показаться сложным, так как для этого требуется специальная форма и терпение.
Часто вместо нежного белка с жидким желтком на тарелке оказывается неудачная масса, напоминающая яйцо всмятку.
Но есть простой способ — попробуйте приготовить яйцо-пашот в обычной пищевой пленке.
Для этого отрежьте квадрат пленки и смажьте его растительным маслом, что удобно делать с помощью кондитерской кисточки.
Разбейте яйцо прямо на пленку, завяжите кончики в узелок и отправьте его в кипящую воду. Варите яйцо-пашот в пленке около пяти минут.
Если у вас нет пищевой пленки, можно использовать обычный целлофановый пакетик. Яйцо, сваренное таким образом, не уступит по вкусу блюдам, приготовленным шеф-поваром в ресторане.
