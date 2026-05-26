Как приготовить вкусное яйцо-пашот с помощью пищевой пленки

Еда и рецепты
Дата публикации: 26.05.2026
Изображение к статье: Как приготовить вкусное яйцо-пашот с помощью пищевой пленки

Яйцо-пашот — популярное блюдо, которое можно легко приготовить дома.

Яйцо-пашот — это популярное блюдо, которое часто подают в ресторанах.

Приготовить его в домашних условиях может показаться сложным, так как для этого требуется специальная форма и терпение.

Часто вместо нежного белка с жидким желтком на тарелке оказывается неудачная масса, напоминающая яйцо всмятку.

Но есть простой способ — попробуйте приготовить яйцо-пашот в обычной пищевой пленке.

Для этого отрежьте квадрат пленки и смажьте его растительным маслом, что удобно делать с помощью кондитерской кисточки.

Разбейте яйцо прямо на пленку, завяжите кончики в узелок и отправьте его в кипящую воду. Варите яйцо-пашот в пленке около пяти минут.

Если у вас нет пищевой пленки, можно использовать обычный целлофановый пакетик. Яйцо, сваренное таким образом, не уступит по вкусу блюдам, приготовленным шеф-поваром в ресторане.

