Простое блюдо из фарша, которое ассоциируется с советскими временами и продолжает оставаться популярным.
Ключевую роль в этом блюде играет особый соус, который может приготовить любая хозяйка, даже без особых кулинарных навыков.
Ингредиенты для тефтелей:
говяжий фарш – 800 г;
рис – 200 г;
лук – 200 г;
морковь – 150 г;
яйцо – 1 шт.;
соль – 1 ч. л.;
черный перец – по вкусу.
Ингредиенты для соуса:
томатная паста – 2 ст. ложки;
сметана – 3 ст. ложки;
соль – 1 ч. ложка;
вода – 0,5 л;
растительное масло – 3 ст. ложки.
Сначала мясо пропускают через мясорубку, а рис запаривают кипятком. Морковь натирают на средней терке, а лук нарезают кубиками. Все компоненты смешивают, добавляют соль и перец по вкусу, а затем вводят 1 яйцо.
Приготовление соуса
В глубокой емкости смешивают сметану, томатную пасту, воду и подсолнечное масло. Тщательно перемешивают, чтобы не было комочков, и добавляют соль.
Из фарша формируют шарики и выкладывают их на противень. Заливают приготовленным соусом.
Разогревают духовку до 180°C и готовят тефтели в течение 35-40 минут.
Подают тефтели в томатно-сметанном соусе с картофельным пюре или любым другим гарниром.
