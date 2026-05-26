Простое блюдо из фарша, которое ассоциируется с советскими временами и продолжает оставаться популярным.

Ключевую роль в этом блюде играет особый соус, который может приготовить любая хозяйка, даже без особых кулинарных навыков.

Ингредиенты для тефтелей:

говяжий фарш – 800 г;

рис – 200 г;

лук – 200 г;

морковь – 150 г;

яйцо – 1 шт.;

соль – 1 ч. л.;

черный перец – по вкусу.

Ингредиенты для соуса:

томатная паста – 2 ст. ложки;

сметана – 3 ст. ложки;

соль – 1 ч. ложка;

вода – 0,5 л;

растительное масло – 3 ст. ложки.

Сначала мясо пропускают через мясорубку, а рис запаривают кипятком. Морковь натирают на средней терке, а лук нарезают кубиками. Все компоненты смешивают, добавляют соль и перец по вкусу, а затем вводят 1 яйцо.

Приготовление соуса

В глубокой емкости смешивают сметану, томатную пасту, воду и подсолнечное масло. Тщательно перемешивают, чтобы не было комочков, и добавляют соль.

Из фарша формируют шарики и выкладывают их на противень. Заливают приготовленным соусом.

Разогревают духовку до 180°C и готовят тефтели в течение 35-40 минут.

Подают тефтели в томатно-сметанном соусе с картофельным пюре или любым другим гарниром.