Полезные продукты с подвохом: какие из них могут вызвать неприятные последствия?

Дата публикации: 26.05.2026
У каждого из нас есть свое представление о полезной и вредной пище. Мама вряд ли посоветует ребенку чаще есть гамбургеры и пиццу, а вот завтракать овсянкой и добавлять мед в чай при болезни — это вполне нормально.

 

Однако не все так просто: даже самые полезные продукты могут иногда навредить.

Овсянка

Овсянка содержит множество полезных веществ, таких как кальций, калий, магний, цинк и железо. К сожалению, она не только поставляет их в организм, но и выводит — причем не только свои собственные, но и уже накопленные.

За это отвечает фитиновая кислота, которая присутствует в овсянке любой обработки. Поэтому диетологи рекомендуют употреблять ее не чаще трех раз в неделю. Врачи также предупреждают, что растворимая овсянка из пакетиков может способствовать набору лишнего веса, в отличие от той, которая варится какое-то время.

Мед

Мед, который считается очень полезным продуктом, на самом деле имеет немало побочных эффектов для здоровья.

Во-первых, он может серьезно повредить зубы: как и любой сладкий продукт, он может привести к кариесу или заболеваниям десен. Также мед способен вызвать сильные аллергические реакции или усилить симптомы поллиноза. Высокое содержание фруктозы в меде представляет опасность для людей с жировой болезнью печени, избыточным весом и гипертонией. Кроме того, мед может раздражать слизистую желудка, поэтому его особенно не рекомендуется употреблять при обострениях заболеваний ЖКТ.

Имбирь

Мед с имбирем — это настоящая противопростудная артиллерия. Сам по себе имбирь помогает при тошноте и менструальных болях. Однако те же вещества, которые делают его полезным и пряным, могут сильно раздражать слизистую, поэтому избыток имбиря в рационе вызывает зуд и першение в горле.

По этой же причине его нельзя употреблять при язве или гастрите. Имбирь может вызвать обострение заболеваний печени и желчного пузыря, он противопоказан при повышенном давлении и проблемах с сердцем.

Во всех случаях самый главный совет — умеренность.

