Рижская дума начала информационную кампанию о действиях при угрозе дронов и воздушной тревоге. При этом самоуправление признаёт: даже после реализации текущих планов мест в муниципальных убежищах хватит лишь небольшой части жителей столицы.

На фоне участившихся инцидентов с дронами в странах Балтии и растущих опасений за безопасность Рижская дума представила алгоритмы действий для жителей на случай воздушной тревоги. Одновременно в столице запускают информационную кампанию «Подготовься! Сегодня.», призывая рижан заранее продумать, где они смогут укрыться в случае угрозы, пишет nra.lv.

Главная проблема — масштабы самой системы убежищ.

Сейчас Рижская дума планирует создать 146 убежищ в муниципальных зданиях, где смогут разместиться более 50 тысяч человек. Однако, по данным Центрального статистического управления, в начале 2025 года в Риге было зарегистрировано почти 595 тысяч жителей. Это означает, что мест хватит примерно только для 8% населения города.

Фактически остальным жителям самоуправление советует самостоятельно искать наиболее безопасные места рядом с домом или работой.

«Прежде всего нужно начать с себя и выбрать ближайшие безопасные места укрытия рядом с домом и работой», — заявил председатель комитета Рижской думы по безопасности Гирт Лапиньш.

По его словам, при разработке рекомендаций Рига ориентировалась на опыт украинских городов.

«Безопасность — не случайность, и подготовка может спасти жизни», — подчеркнул он.

В самоуправлении признают, что до недавнего времени многие жители воспринимали войну в Украине как что-то далёкое, однако ситуация меняется.

Разработанные алгоритмы делятся на три этапа: подготовка заранее, действия после предупреждения и действия при непосредственной угрозе. Жителям советуют заранее собрать тревожный рюкзак с водой, медикаментами, документами, наличными деньгами, powerbank и фонариком.

Если приходит сообщение системы сотового оповещения, самоуправление рекомендует не выходить из зданий, держаться подальше от окон и не пользоваться лифтами.

В случае звука приближающегося дрона людям советуют искать максимально защищённое место и соблюдать «принцип двух стен» — находиться как минимум за двумя капитальными преградами от внешней стороны здания.

Отдельные инструкции подготовлены и для школ. Например, если угроза не отменена до шести утра, детей не должны везти в школы, кружки и лагеря. Во время тревоги учащихся планируют размещать в безопасных помещениях до окончания опасности.

Первые оборудованные убежища в Риге планируют открыть к концу лета, а около 40% проектов обещают завершить до конца года. Остальные объекты предполагается адаптировать в течение следующего года.

При этом договор о европейском финансировании программы был подписан только на прошлой неделе, поэтому строительные закупки для создания убежищ фактически начинаются только сейчас.

В Рижской думе также напоминают, что карта убежищ на сайте самоуправления отличается от карты на платформе 112: город показывает только муниципальные объекты, тогда как государственная карта включает все доступные убежища.

Ситуация показывает, что даже при ускоренной подготовке Рига пока не располагает системой укрытий, способной принять большую часть жителей столицы в случае масштабной угрозы.