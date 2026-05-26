Перед ключевым матчем чемпионата мира по хоккею капитан сборной Латвии Рудольф Балцерс признал, что команда прекрасно осознает ситуацию в турнирной таблице и цену предстоящей встречи с Венгрией, пишет ЛЕТА.

Для выхода в четвертьфинал латвийской сборной необходимо набрать очки в последнем матче группового этапа. По словам Балцерса, атмосфера внутри команды остается хорошей, однако игроки понимают, что расслабляться нельзя.

«Главное — понимать, что впереди еще один серьезный соперник», — подчеркнул капитан латвийской сборной.

Балцерс отметил, что матч против Венгрии, скорее всего, получится тяжелым и физически жестким. По его словам, венгерские хоккеисты обладают мощными габаритами и умеют играть в атаке.

«Нужно забыть все предыдущие матчи и серьезно готовиться к этой игре», — заявил нападающий.

Сейчас Балцерс является одним из самых результативных игроков турнира. На чемпионате мира он уже забросил шесть шайб. Нападающий также отдельно отметил хорошее взаимопонимание с партнерами по звену Денисом Смирновым и Сандисом Вилманисом.

Для латвийских болельщиков нынешний чемпионат уже стал эмоциональным — команда несколько раз показывала яркий хоккей, но при этом периодически теряла концентрацию по ходу матчей.

Именно на эту проблему обратил внимание и сам Балцерс. По его словам, сборной необходимо провести весь матч стабильно и без провалов.

«После поражения Австрии мы прижаты спиной к стене, и отступать некуда», — сказал капитан.

Если Латвия наберет очки в игре с Венгрией, команда гарантирует себе место в четвертьфинале и сыграет в четверг против одной из лучших сборных группы B во Фрибурге.

Полуфиналы и матчи за медали пройдут в Цюрихе.

Чемпионат мира в Швейцарии завершится 31 мая.