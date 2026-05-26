Латвия сыграет решающий матч ЧМ по хоккею: Балцерс заявил, что команда «прижата к стене» 0 147

Дата публикации: 26.05.2026
BB.LV
Сборная Латвии полностью понимает важность заключительного матча группового этапа чемпионата мира против Венгрии. Об этом перед решающей игрой заявил капитан команды Рудольф Балцерс.

Перед ключевым матчем чемпионата мира по хоккею капитан сборной Латвии Рудольф Балцерс признал, что команда прекрасно осознает ситуацию в турнирной таблице и цену предстоящей встречи с Венгрией, пишет ЛЕТА.

Для выхода в четвертьфинал латвийской сборной необходимо набрать очки в последнем матче группового этапа. По словам Балцерса, атмосфера внутри команды остается хорошей, однако игроки понимают, что расслабляться нельзя.

«Главное — понимать, что впереди еще один серьезный соперник», — подчеркнул капитан латвийской сборной.

Балцерс отметил, что матч против Венгрии, скорее всего, получится тяжелым и физически жестким. По его словам, венгерские хоккеисты обладают мощными габаритами и умеют играть в атаке.

«Нужно забыть все предыдущие матчи и серьезно готовиться к этой игре», — заявил нападающий.

Сейчас Балцерс является одним из самых результативных игроков турнира. На чемпионате мира он уже забросил шесть шайб. Нападающий также отдельно отметил хорошее взаимопонимание с партнерами по звену Денисом Смирновым и Сандисом Вилманисом.

Для латвийских болельщиков нынешний чемпионат уже стал эмоциональным — команда несколько раз показывала яркий хоккей, но при этом периодически теряла концентрацию по ходу матчей.

Именно на эту проблему обратил внимание и сам Балцерс. По его словам, сборной необходимо провести весь матч стабильно и без провалов.

«После поражения Австрии мы прижаты спиной к стене, и отступать некуда», — сказал капитан.

Если Латвия наберет очки в игре с Венгрией, команда гарантирует себе место в четвертьфинале и сыграет в четверг против одной из лучших сборных группы B во Фрибурге.

Полуфиналы и матчи за медали пройдут в Цюрихе.

Чемпионат мира в Швейцарии завершится 31 мая.

#хоккей #спорт #чемпионат мира #Швейцария #Венгрия
Автор - Юлия Баранская
Автор - Юлия Баранская
