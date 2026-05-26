Почти половина всех предотвратимых случаев рака в мире связана всего с двумя факторами — курением и употреблением алкоголя. К такому выводу пришли исследователи Всемирной организации здравоохранения и Международного агентства по изучению рака (IARC), данные которых приводит ScienceAlert.

Согласно исследованию, в 2022 году в мире было зарегистрировано около 19 миллионов новых случаев онкологических заболеваний. Примерно 38% из них были связаны с предотвратимыми факторами риска. Наибольший вклад внесло курение табака — с ним связаны около 15% всех новых случаев рака. Среди мужчин этот показатель оказался еще выше — до 23%.

Вторым крупнейшим фактором исследователи назвали употребление алкоголя. По оценкам ученых, алкоголь был связан примерно с 3,2% новых случаев рака, что эквивалентно примерно 700 тысячам диагнозов за год. В совокупности курение и алкоголь, по данным исследования, обеспечивают почти 48% всех предотвратимых онкологических заболеваний.

Среди других факторов риска исследователи выделили ожирение, недостаточную физическую активность, загрязнение воздуха, инфекции, воздействие ультрафиолета, профессиональную «вредность».

Отдельно авторы указали на роль вируса папилломы человека (HPV), который остается одной из главных причин предотвратимых онкологических заболеваний у женщин, прежде всего рака шейки матки. При этом ученые напомнили, что против HPV существует вакцина, однако уровень вакцинации во многих странах остается недостаточным.

Исследователи также отметили региональные различия. Например, в странах Восточной Азии значительная часть случаев рака легких среди женщин связана с загрязнением воздуха, тогда как в Северной Африке и Западной Азии высокий вклад в онкологическую статистику среди мужчин вносит сочетание курения и неблагоприятных экологических факторов.

«Борьба с предотвратимыми причинами остается одной из самых эффективных возможностей снизить глобальное бремя рака», — заявила медицинский эпидемиолог ВОЗ Изабель Соржоматарам, участвовавшая в исследовании.

Исследование ВОЗ показывает, что значительную часть случаев рака можно предотвратить благодаря изменениям образа жизни и профилактике. Эксперты подчеркивают, что отказ от курения, умеренное отношение к алкоголю и развитие программ вакцинации способны существенно снизить глобальный уровень онкологических заболеваний.