Во время светового шоу в Сиднее рухнули 89 дронов 0 296

Дата публикации: 26.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Шоу дронов в Сиднее.

В австралийском Сиднее световое шоу фестиваля Vivid Sydney неожиданно прервали после массового сбоя дронов. Во время представления 89 аппаратов вышли из строя и упали в воду рядом с портовой зоной, однако, по словам организаторов, никто из зрителей не пострадал.

В австралийском Сиднее световое шоу неожиданно завершилось после того, как дроны, участвовавшие в представлении, упали в воду.

На кадрах с мероприятия видно, как 89 дронов выходят из строя и падают в гавань.

Публика находилась на безопасном расстоянии, однако сотрудники порта рассказали телеканалу ABC News, что чудом никто не пострадал.

«Они упали буквально в нескольких метрах от людей, рядом с которыми я находился», — сообщил один из работников.

По словам организаторов, ни один дрон не упал в зоне, предназначенной для зрителей.

Организаторы заявили, что причиной инцидента стало «непредвиденное» изменение частоты управления дронами. Версия саботажа исключается. Сейчас специалисты выясняют, что именно произошло.

Шоу, запланированные на сегодня и завтра, временно отменены.

Vivid Sydney Drone Show является частью трехнедельного зимнего фестиваля, который продлится до 13 июня.

Организаторы фестиваля заявили, что причиной инцидента стало неожиданное изменение частоты управления дронами, а версия саботажа исключена. После происшествия все ближайшие шоу временно отменили, а специалисты продолжают выяснять точные причины сбоя.

#Австралия #безопасность #технологии #дроны
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
