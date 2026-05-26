В Иерусалиме госпитализировали Биньямина Нетаньяху

Дата публикации: 26.05.2026
В Иерусалиме госпитализирован премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Об этом сообщают израильские журналисты.

Биньямина Нетаньяху госпитализировали в медицинский центр. В его канцелярии заявили, что это было сделано для стоматологического лечения, передает bb.lv со ссылкой на The Timеs of Israel.

По данным издания, Нетаньяху был госпитализирован в иерусалимскую больницу, но в его офисе заявили, что это сделано "для лечения зубов".

"Состояние здоровья 76-летнего премьера стало предметом пристального внимания после нескольких инцидентов, которые подвергли его критике за сокрытие медицинской информации от общественности. Это привело к многочисленным предположениям в Израиле относительно общего состояния здоровья премьер-министра.

Недавно он успешно прошел курс лучевой терапии из-за злокачественной опухоли предстательной железы, но воздерживался от информирования общественности, утверждая, что Иран использовал бы эту информацию для распространения пропаганды против Израиля в разгар недавней войны", - пишет издание.

Также представители СМИ напомнили, что в июле 2023 года Нетаньяху имплантировали кардиостимулятор, в марте 2024 года ему сделали операцию по поводу грыжи, а в декабре 2024 года - операцию по удалению простаты.

В последние годы здоровье Биньямина Нетаньяху регулярно становится предметом обсуждений в Израиле на фоне нескольких операций и лечения серьезных заболеваний. Несмотря на заявления канцелярии о плановом характере госпитализации, внимание к состоянию премьер-министра остается высоким, особенно с учетом напряженной политической и военной ситуации в регионе.

Автор - Светлана Тихомирова
