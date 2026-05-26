Вчера в Лондоне уже была зафиксирована температура выше 34 градусов. Такая высокая температура в стране в мае никогда не фиксировалась. Прошлой ночью температура в районе Лондона не опускалась ниже 21,3 градуса.

Сегодня в некоторых районах Великобритании температура может подняться выше 35 градусов. Средняя температура в конце мая в Великобритании составляет от 14 до 20 градусов.

В мае в более чем 350 французских городах была зафиксирована самая высокая температура за последние десятилетия. В частности, на западе Франции, включая Бретань, наблюдаются значительно более высокие, чем обычно, температуры.

Вчера самая высокая температура во Франции была зафиксирована в Оссегоре, на юго-западе страны. Там она достигла 37,1 градуса. Французский национальный метеорологический институт назвал эту жару «ранней и продолжительной».

40 градусов в Испании

В значительной части Испании также наблюдаются исключительно высокие температуры для этого времени года. Испанский метеорологический институт сообщает, что во многих местах температура может подняться до 40 градусов.

В нескольких регионах были выпущены предупреждения. Например, людям рекомендуется включать вентилятор или кондиционер на ночь, поскольку температура не опустится ниже 20 градусов.

Метеорологи отмечают, что Европа все чаще сталкивается с аномальными погодными явлениями и рекордно ранними волнами жары. Эксперты предупреждают, что подобные периоды экстремальных температур могут становиться более частыми на фоне климатических изменений.