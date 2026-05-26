Только без паники! Латвия проведет крупнейшую проверку системы оповещения: сирены завоют по всей стране 0 558

Наша Латвия
Дата публикации: 26.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Карта Латвии, сирены гражданской обороны и уведомление тревоги на смартфоне

Изображение: BB.lv/AI.

Во вторник, 2 июня, по всей Латвии пройдет масштабная проверка государственной системы раннего предупреждения. В стране одновременно включат сирены тревоги и впервые массово отправят уведомления системы сотового оповещения на мобильные телефоны жителей.

Государственная пожарно-спасательная служба 2 июня проведет по всей Латвии проверку системы раннего предупреждения населения.

С 10:00 до 10:10 в разных регионах страны будут включены сирены тревоги, а на смартфоны жителей поступят специальные сообщения системы сотового оповещения.

Сами сирены будут звучать в течение трех минут волнообразным сигналом: пять секунд работы, затем пауза и повтор сигнала.

В ГПСС поясняют, что цель проверки — убедиться в технической исправности сирен, проверить слышимость сигналов и одновременно протестировать новую систему массовых уведомлений на мобильные телефоны.

Для Латвии это особенно важно, поскольку система сотового оповещения была внедрена только в прошлом году и до сих пор использовалась в основном локально — для отдельных регионов или конкретных угроз.

Фактически 2 июня станет первой полноценной проверкой, когда уведомления попытаются одновременно доставить жителям по всей стране.

В ГПСС предупреждают, что сообщение может не прийти на некоторые телефоны. Причиной могут быть отключенные настройки экстренных уведомлений, отсутствие обновлений программного обеспечения или несовместимость устройства.

В службе отдельно подчеркивают: беспокоиться из-за сирен и уведомлений не нужно — это плановая проверка, никаких действий от жителей не требуется.

Однако в реальной чрезвычайной ситуации после сигнала тревоги людям необходимо включить радио, телевидение или другие источники информации, чтобы получить инструкции.

На фоне войны в Украине, инцидентов с дронами в странах Балтии и растущего внимания к гражданской обороне тема систем оповещения в последние месяцы стала особенно чувствительной и для Латвии. Сейчас власти пытаются проверить не только техническую сторону системы, но и то, насколько быстро информация действительно доходит до населения.

ГПСС также призвала гостиницы заранее предупредить иностранных гостей о проверке, чтобы избежать паники среди туристов.

Любопытно, что проверка совпадет по времени с началом единого вступительного экзамена по математике в государственных гимназиях Риги — он стартует ровно в 10:00.

Проверки сирен в Латвии проводятся раз в полгода, однако одновременное массовое тестирование мобильной системы оповещения пройдет в таком масштабе впервые.

#Латвия #безопасность #технологии #гражданская оборона #сирены
Автор - Юлия Баранская
Автор - Юлия Баранская
